Cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh bị hỏng khe co giãn

23-03-2026 - 20:15 PM | Bất động sản

Chỉ sau gần một năm đi vào khai thác, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua cầu Hàm Nghi đã xuất hiện hư hỏng khe co giãn, buộc cơ quan quản lý và nhà thầu phải sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Những ngày gần đây, các công nhân đang gấp rút đục bỏ phần bê tông hư hỏng tại khe co giãn trên cầu Hàm Nghi thuộc cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và thay thế bằng lớp bê tông mới.

Khe co giãn đang được khắc phục.

Nguyên nhân chính là lưu lượng xe lớn, đặc biệt là xe tải, khiến bê tông bị bong bật, nứt vỡ sau thời gian khai thác.

Ngành đường bộ đánh giá, khe co giãn (hay khe giãn nở) là bộ phận kỹ thuật quan trọng trên cầu và đường bê tông, giúp hấp thụ sự giãn nở do nhiệt độ và tải trọng xe, tránh nứt vỡ.

Dù đang trong quá trình sửa chữa song phương tiện vẫn qua lại bình thường.

Hiện đoạn tuyến này vẫn nằm trong thời gian bảo hành và nhà thầu đã huy động lực lượng triển khai sửa chữa khẩn trương để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Được biết, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được khởi công từ 1/1/2023 và đưa vào khai thác từ 28/4/2025. Tuyến đường là một phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

Nhà đầu tư cần thoát hàng đang gia tăng, xuất hiện mức cắt lỗ khoảng 100-300 triệu đồng/sản phẩm

Nhà đầu tư cần thoát hàng đang gia tăng, xuất hiện mức cắt lỗ khoảng 100-300 triệu đồng/sản phẩm Nổi bật

TS. Vũ Đình Ánh: Tỷ trọng BĐS có thể chiếm tới 30% nền kinh tế, cần chấm dứt cách nhìn “tài sản chết” và phân biệt đối xử tín dụng

TS. Vũ Đình Ánh: Tỷ trọng BĐS có thể chiếm tới 30% nền kinh tế, cần chấm dứt cách nhìn “tài sản chết” và phân biệt đối xử tín dụng Nổi bật

Tận thấy công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội

Tận thấy công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội

20:14 , 23/03/2026
Hà Nội sẽ có thêm khu đô thị 3.000 tỷ đồng cạnh siêu dự án Olympic của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hà Nội sẽ có thêm khu đô thị 3.000 tỷ đồng cạnh siêu dự án Olympic của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

20:12 , 23/03/2026
Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án giao thông nghìn tỷ khắp Việt Nam, nối từ bầu trời đến mặt đất

Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án giao thông nghìn tỷ khắp Việt Nam, nối từ bầu trời đến mặt đất

20:00 , 23/03/2026
Grand M trở thành tổng đại lý phân phối The Rey Edition

Grand M trở thành tổng đại lý phân phối The Rey Edition

20:00 , 23/03/2026

