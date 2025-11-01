Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'

01-11-2025 - 16:51 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa dầm kéo dài liên tục, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ, chạy đua với thời gian để kịp thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 19/12 năm nay.

Dự án thành phần 1 – cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có chiều dài hơn 16 km, nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ tuyến tránh quốc lộ 1 (phường Phước Tân) đến xã Long Thành. Dự án được chia làm hai gói thầu chính (XL18 và XL21) do 8 nhà thầu thi công.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 năm nay, vì vậy toàn bộ lực lượng thi công đang dốc toàn sức, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ trên công trường.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 1.

Công tác gác các phiến dầm thuộc gói thầu XL18 - dự án thành phần 1 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại gói thầu XL18, từ ngày 25/10, liên danh nhà thầu bao gồm Trungnam E&C (thành viên thuộc Trungnam Group) đang triển khai gác 42 phiến dầm liên tục trong vòng 15 ngày đêm. Tính đến ngày hôm nay (1/11), đơn vị đã hoàn thành 30/42 phiến.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 2.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 3.

Không khí hối hả "chạy nước rút" trên công trường.

Theo đại diện Trungnam E&C, trong quá trình thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như thời tiết khắc nghiệt, nguồn cung vật liệu - đặc biệt là đá xây dựng gặp khó khăn khiến cho tiến độ bị ảnh hưởng.

Thực tế, đến tháng 3/2025 mới cơ bản giao xong mặt bằng. Ngoài ra, từ tháng 5 đến nay, tần suất mưa rất cao. Riêng tháng 8 có tới 22 ngày mưa; tháng 10 ghi nhận 16 ngày mưa (tính đến 21/10), gây cản trở đặc biệt cho công tác xử lý nền, đào đắp và thảm nhựa. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu vẫn cố gắng làm việc xuyên ngày đêm trong giai đoạn nước rút này để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 4.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động tối đa với tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp".

Ông Vũ Đình Tân – Phó Giám đốc Trungnam E&C cho biết, đến nay, dự án đã đạt khoảng 51% sản lượng. Tập thể nhà thầu duy trì ‘3 ca 4 kíp’, làm việc xuyên đêm, tuân thủ nghiêm kỷ luật an toàn – chất lượng trên toàn tuyến. “Từ tháng 5 đến nay, thời tiết mưa kéo dài tại khu vực công trình cùng với nguồn cung vật liệu hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ, đặc biệt là công tác thi công đất nền đường. Dù vậy, chúng tôi đang dồn toàn lực cho hai tháng nước rút, phấn đấu hoàn thành các mũi trọng điểm và kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo đúng cam kết”- ông Tân nói.

Về quy mô, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ tối đa 100 km/h, quy mô 4 làn xe giai đoạn 1, nền đường rộng 24,75 m, và sẽ mở rộng lên 6 làn ở giai đoạn hoàn chỉnh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 5.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 6.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 7.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 8.

Một số hình ảnh trên công trường gói thầu XL18 thuộc dự án thành phần 1 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Toàn tuyến cao tốc giai đoạn 1 có tổng chiều dài 53,7 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 21.551 tỷ đồng, chia thành ba dự án thành phần gồm: dự án thành phần 1 (16km) do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 (18,2km do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 (19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'- Ảnh 9.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ phải thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới đây.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51, đồng thời kết nối trực tiếp cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành, hình thành trục logistics quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ.

Đèo Cả vừa tạo bước ngoặt quan trọng tại tuyến giao thông chiến lược kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

