CIENCO4 tổ chức nhiều mũi thi công, huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Ảnh: Trương Đông

Trên công trường gói thầu XL03, dự án thành phần 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, không khí thi công luôn được duy trì khẩn trương. Với quyết tâm bảo đảm tiến độ, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức nhiều mũi thi công, huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nhà thầu chú trọng điều phối nhân lực, thiết bị phù hợp với từng hạng mục và điều kiện thực tế tại công trường; đồng thời chủ động xây dựng phương án thi công linh hoạt nhằm tận dụng tối đa thời gian, hạn chế tác động từ các yếu tố khách quan.

Ông Phan Tiến Hoạt, Giám đốc điều hành gói thầu của Tập đoàn CIENCO4 cho biết, đơn vị đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc được giao và đang tập trung nguồn lực triển khai các hạng mục còn lại. Theo kế hoạch, CIENCO4 phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần việc trước ngày 31-12-2026, bảo đảm tiến độ hợp đồng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và không phát sinh vướng mắc.

Để đạt mục tiêu này, nhà thầu đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong tổ chức thi công, từ bố trí nhân lực, thiết bị đến chủ động nguồn cung vật liệu, kiểm soát tiến độ từng hạng mục. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì nhịp độ thi công, nhất là trong giai đoạn dự án bước vào thời kỳ hoàn thiện.

Theo kế hoạch, CIENCO4 phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần việc trước ngày 31-12-2026. Ảnh: Trương Đông

Thực tế, quá trình triển khai cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đặt ra không ít thách thức đối với các nhà thầu. Dự án khởi công từ tháng 6-2023, song một số phạm vi mặt bằng đến tháng 11-2024 mới được bàn giao. Việc mặt bằng được tiếp nhận không đồng bộ đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công, huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu.

Bên cạnh đó, khu vực triển khai dự án có mùa mưa kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 hằng năm, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công các hạng mục nền đường, mặt đường cũng như vận chuyển vật liệu. Trong điều kiện đó, nhà thầu phải thường xuyên điều chỉnh phương án, sắp xếp các mũi thi công phù hợp với diễn biến thời tiết để duy trì tiến độ.

Nguồn cung vật liệu cũng là một áp lực đáng kể. Một số loại vật liệu đặc thù có thời điểm khan hiếm, khiến nhà thầu phải tìm kiếm nguồn cung từ các mỏ thương mại với chi phí cao hơn. Đáng chú ý, trong giai đoạn các dự án giao thông đồng loạt tăng tốc, nguồn cung nhựa đường có thời điểm bị hạn chế, giá cả biến động, tạo thêm áp lực cho kế hoạch thi công.

Trước tình hình đó, Tập đoàn CIENCO4 đã chủ động tìm kiếm, xây dựng phương án cung ứng vật liệu, ưu tiên nguồn lực và đặt hàng trước đối với các hạng mục nhựa đường nhằm bảo đảm nguồn hàng phục vụ thi công. Cùng với việc tăng cường điều hành tại công trường, những giải pháp này góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động của các mũi thi công và tạo điều kiện để nhà thầu bám sát kế hoạch đề ra.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc cấp 80-100, với sơ bộ tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 31,5km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 37km do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài hơn 48km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội liên vùng. Trong quá trình triển khai công trình trọng điểm này, nỗ lực của các nhà thầu, trong đó có Tập đoàn CIENCO4, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục được giao.