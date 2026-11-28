Kéo dài thời gian sử dụng một phần đất thêm 20 năm

Tại Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 23/11/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê tại số 55-57 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng.

Cụ thể, thời hạn sử dụng phần đất S1, diện tích 2.177,4 m² thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê tại số 55-57 Điện Biên Phủ được kéo dài thời hạn tới ngày 15/10/2063 thay vì ngày 15/10/2043 tại Quyết định số 788/QÐ-UBND ngày 15/05/2008 của UBND TP Hải Phòng.

Ngoài ra, các nội dung khác tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND TP Hải Phòng không thay đổi.

Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố Hải Phòng, phường Hồng Bàng và chủ đầu tư dự án theo chức năng hoàn thành nhiệm vụ liên quan.

Phối cảnh dự án The May Legend tại số 55-57 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Nguồn: Sao Sáng Group

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê tại số 55-57 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng có tên thương mại là The May Legend, do Công ty cổ phần Du lịch Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Du lịch Hải Phòng (Du lịch Hải Phòng) được thành lập từ năm 2005, trụ sở tại số 60A Điên Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; đăng ký ngành nghề dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Vinh (SN 1974) làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Sau nhiều lần điều chỉnh, cập nhật đến tháng 4/2026, Du lịch Hải Phòng tăng vốn từ 195,5 tỷ đồng lên mức 240 tỷ đồng.

Dữ liệu của PV cho hay, cũng tại thời điểm tháng 4/2026, Du lịch Hải Phòng đem các quyền tài sản (quyền khai thác quản lý dự án; doanh thu, thu nhập, lợi nhuận, các khoản phải thu phát sinh trong quá trình kinh doanh khai thác dự án) cùng máy móc thiết bị, động sản được lắp đặt tại dự án Tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê tại số 55-57 đường Điện Biên Phủ để thế chấp tại BIDV chi nhánh Lạch Tray, Hải Phòng.

Sao Sáng Group tiềm lực thế nào?

Về ông Nguyễn Quốc Vinh, được biết, vị doanh nhân này còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần Da Giày và Phát triển Hải Phòng, Công ty cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà.

Tại thời điểm tháng 6/2026, ông Nguyễn Quốc Vinh còn đem 9,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp MV Hải Phòng và quyền lợi ích phát sinh từ số cổ phần này để làm tài sản bảo đảm tại BIDV chi nhánh Hà Nội.

Các pháp nhân nêu trên đều được giới thiệu là thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sao Sáng (Sao Sáng Group). Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1998 dưới hình thức công ty TNHH do bà Đặng Thị Mai Hương (SN 1979) làm Chủ tịch.

Các thành viên Sao Sáng Group. Ảnh chụp màn hình website Sao Sáng Group

Tại thời điểm tháng 8/2021, Công ty TNHH Sao Sáng có vốn điều lệ 283,7 tỷ đồng, trong đó, bà Đặng Thị Mai Hương nắm 70%, 30% còn lại thuộc về ông Nguyễn Quốc Vinh.

Đến tháng 9/2021, doanh nghiệp này chuyển đổi loại hình sang Công ty cổ phần đồng thời tăng vốn lên mức 644,75 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Đặng Thị Mai Hương nắm 60%, ông Nguyễn Quốc Vinh nắm 30% và Nguyễn Hoa Kiệt nắm 10%.

Cập nhật tới tháng 3/2026, Sao Sáng Group tăng vốn điều lệ từ 2.417,3 tỷ đồng lên mức 2.744,1 tỷ đồng. Hiện tập đoàn đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, bà Đặng Thị Mai Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngoài vai trò tại Sao Sáng Group, bà Đặng Thị Mai Hương còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ánh Dương, Công ty cổ phần Khu Công nghiệp MV Hải Phòng, Công ty TNHH Cụm CN Cửa Hoạt, Công ty cổ phần Logistics Hải Phòn - Lào Cai.



Bên cạnh tổ hợp The May Legend tại số số 55-57 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, Sao Sáng Group còn vận hành The May Legend CatBa Beach Resort & Spa tại đảo Cát Bà, TP Hải Phòng.

Cũng tại Hải Phòng, tập đoàn này còn "bắt tay" cùng Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Nhựa (Plaschem Group) đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng (Hải Phòng), tên thương mại là The Stellar Town.

Ngoài bất động sản, Sao Sáng Group còn mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác. Trong mảng khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công nghiệp MV Hải Phòng là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu B) - Giai đoạn I - Phân kỳ 1 theo Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 của UBND TP Hải Phòng.

Nguồn tin của PV cho hay, tháng 6/2026, Công ty cổ phần Khu công nghiệp MV Hải Phòng đem quyền tài sản, quyền thụ hưởng bảo hiểm, lợi ích thu được liên quan đến dự án cùng toàn bộ máy móc thiết bị, động sản khác hình thành trong tương lai (tài sản là động sản thuộc thẩm quyền của trung tâm đăng ký giao dịch tài sản, không phải là tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, không phải là tàu bay, tàu biển, phương tiện giao thông cơ giới, chứng khoán...) tại dự án để thế chấp tại BIDV chi nhánh Hà Nội.

Trong mảng logistics, Sao Sáng Group giới thiệu 2 pháp nhân trực thuộc là Công ty cổ phần Logistics Hải Phòng - Nghệ An, Công ty cổ phần Logistics Hải Phòng - Lào Cai.