Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tăng tốc đảm bảo cán đích theo mục tiêu trước 3 tháng

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017 - 2020) và là một trong 3 dự án cao tốc được đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công tư). Dự án đến trung tuần tháng 4/2023 đã đạt tiến độ tổng thể hơn 82% khối lượng thi công.



Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc điều hành thi công dự án (Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Tập đoàn Sơn Hải), đến nay, việc giải phóng mặt bằng toàn dự án đã cơ bản hoàn thành, sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp từ khởi công đến nay đạt và vượt tiến độ. Dự án đang vào giai đoạn chạy nước rút, trên công trường đang huy động khoảng 1.500 công nhân, hàng trăm đầu máy móc thiết bị trài dài toàn tuyến đề đốc thúc thi công, đảm bảo tiến độ từng tuần.

Toàn cảnh nút giao cao tốc Nha Trang - Cam Lâm với Quốc lộ 27B thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo.

Đoạn tuyến cao tốc thuộc gói thầu xây lắp XL2 (Km29+800 - Km54+00) đã cơ bản hoàn thành, nhìn từ trên cao như dải lụa chạy song song "cánh đồng" điện mặt trời qua địa phương.

Cận cảnh đoạn tuyến đã hoàn thành qua cầu vượt nút giao cao tốc với Quốc lộ 27B.

Với các gói thầu xây lắp đã hoàn thành, đến trung tuần tháng 4/2023, dự án đã đạt tiến độ tổng thể hơn 80% khối lượng thi công.

Doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) bảo hành chất lượng cao tốc 10 năm.

Hệ thống thoát nước tại nút giao cao tốc - Quốc lộ 27B đã hoàn thành.

Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư, gồm 3 gói thầu xây lắp, trong đó, gói xây lắp XL2 (Km29+800 - Km54+00) đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, lắp đặt biển cảnh báo.

Gói xây lắp XL1 (Km5+783 - Km29+800) cũng đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa C19, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa C12.5 (lớp trên cùng). Các đơn vị thi công của doanh nghiệp dự án đang tập trung triển khai các mũi thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại như: Thảm bê tông nhựa, cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh, rải phân cách giữa, hộ lan, hàng rào, các hạng mục an toàn giao thông như sơn, kẻ vạch đường, biển báo… đảm bảo vận hành kỹ thuật trong tháng 6/2023.

Riêng gói xây lắp XL3 triển khai các thi công hầm xuyên núi Dốc Sạn của tỉnh Khánh Hòa qua địa phận huyện Cam Lâm được đánh giá là công trình quan trọng nhất của dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cũng đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Hầm có 2 ống hầm A và B, với tổng chiều dài khoảng 1,5 km (mỗi ống khoảng 750 m). Hiện nay, phía cửa hầm phía Bắc và cửa hầm phía Nam đã hoàn thiện gia cố mái ta luy cửa hầm, đang thi công hoàn thiện lớp chống thấm hầm, đổ bê tông cốt thép vỏ hầm và lắp đặt hệ thống thoát nước trong, ngoài hầm, gia cố cửa hầm...

Gói thầu xây lắp XL3 thi công hầm xuyên núi Dốc Sạn qua địa phận huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cũng đã hoàn thành hơn 80% khối lượng.

Hầm Dốc Sạn có 2 ống hầm A và B, dài khoảng 750 m/ ống hầm đã hoàn thiện gia cố mái ta luy cửa hầm.

Nhà thầu đang thi công hoàn thiện lớp chống thấm hầm, đổ bê tông cốt thép vỏ hầm, lắp đặt hệ thống thoát nước trong, ngoài hầm...

Nhà thầu thi công dải phân cách giữa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tại gói thầu XL1.

Nhà thầu huy động tổng lực máy móc, thiết bị, nhân lực thi công 3 ca 4 kíp/ngày đêm trên công trường để đảm bảo tiến độ hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trước tháng 6/2023.

Nhà thầu thi công tham bê tông nhựa lớp C12.5 (lớp trên cùng) tại gói thầu XL1.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, việc sớm đào thông hầm vào tháng 5/2022, trước 3 tháng so với kế hoạch là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ, giúp chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh việc cán đích tiến độ toàn bộ dự án.

Trong chuyến thị sát dự án của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối tháng 1/2023, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp dự án đã áp dụng công nghệ mới thi công dải phân cách, tiết kiệm hơn, an toàn hơn và tạo điều kiện cho dự án đầu tư kinh phí mở rộng phần lề đường so với thiết kế, đảm bảo vận hành an toàn hơn.

Bên cạnh đó, qua rà soát của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) về phương án thu phí tại dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, doanh nghiệp dự án sẽ xây dựng 4 trạm thu phí đặt tại 4 nút giao, gồm: Trạm thu phí nút giao Diên Khánh, Trạm thu phí nút giao Suối Dầu, Trạm thu phí nút giao Cam Lâm và Trạm thu phí nút giao Cam Ranh.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn để khẩn trương thi công, nhờ vậy đến nay, dự án đã có những bứt tốc về tiến độ.Chia sẻ thêm về tiến độ, chất lượng công trình, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ngay từ thời điểm khởi công, doanh nghiệp dự án đã xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, tiến độ, chất lượng thi công quyết định mục tiêu cán đích, vì vậy, doanh nghiệp đã quán triệt các đơn vị thi công vượt khó khăn về bão giá, dịch bệnh, huy động tối đa nguồn lực, thương hiệu để đảm bảo phải hoàn thành dự án vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng ký kết.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng tốc thảm cuốn chiếu bê tông nhựa các lớp cuối cùng của dự án.

Gói xây lắp XL1 đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa C19, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa C12.5 (lớp trên cùng) và đang tập trung các mũi thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại như cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh, rải phân cách giữa, hàng rào hộ lan…

Trên công trường dự án, nhà thầu đang huy động khoảng 1.500 công nhân, hàng trăm đầu máy móc thiết bị trài dài toàn tuyến đề đốc thúc thi công, đảm bảo tiến độ từng tuần.

Các đầu máy móc, thiết bị phục vụ thi công như xe lu lèn nền đường, xe thảm bê tông nhựa nóng, xe tải trọng lớn vận chuyển máy cẩu... hoạt động hết công suất trên côn trường.

Các dây chuyền sản xuất bê tông nhựa đặt ngay tại công trường, sẵn sàng cung cấp vật liệu thi công kịp thời.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,11 km, có điểm đầu tại Km5+783 thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; điểm cuối tại Km54+00 thuộc xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, thiết kế quy mô 4 làn xe.

