Cấp chứng nhận bảo trì chuyên sâu cho ba dòng máy bay thương gia tại Việt Nam

Chứng nhận này áp dụng cho hai cơ sở bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) hiện đại của ExecuJet Haite đặt tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân và sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, qua đó củng cố vị thế của công ty như một trong những nhà cung cấp dịch vụ MRO hàng không thương gia hàng đầu khu vực.

Phạm vi chứng nhận bao gồm: Dassault Falcon 7X và 8X, Gulfstream G650ER và Embraer Legacy. Dòng máy bay Legacy được phát triển từ các mẫu máy bay thương mại EMB-135 và EMB-145 của Embraer.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp phép cho ExecuJet Haite được thực hiện kiểm tra, bảo trì và bảo trì định kỳ đối với các động cơ được lắp trên các máy bay này, gồm động cơ PW307D (Falcon 8X), Rolls-Royce BR700-725A1 (G650ER) và Rolls-Royce AE3007 (Legacy).

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ExecuJet Haite Trung Quốc là công ty con của Tập đoàn Haite, có trụ sở tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh hàng không.

Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo dưỡng ngoại trường và nội trường cho nhiều mẫu máy bay Gulfstream (AWF), Dassault Falcons (ASC), Embraer Executive Jets (ASC) và Bombardier cũng như dịch vụ hỗ trợ đường bay cho máy bay hạng thương gia Boeing.

Với vị trí địa lý gần Việt Nam, ExecuJet Haite trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia Việt Nam. Với tư cách là ASC và AWF, ExecuJet Haite có thể thay mặt khách hàng thực hiện các hạng mục bảo trì theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

Ông Paul Desgrosseilliers, Giám đốc Điều hành ExecuJet Haite nhận định, thị trường hàng không thương gia tại Việt Nam đang phát triển rất năng động.

Chứng nhận của CAAV đối với khung thân và động cơ cùng với sự ủy quyền từ ba nhà sản xuất máy bay gồm: Dassault, Embraer và Gulfstream giúp tạo ra quy trình bảo trì thuận tiện và hiệu quả cho các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia tại Việt Nam.

Việc được CAAV cấp chứng nhận lần này là cột mốc mới trong thị trường hàng không thương gia năng động và đang phát triển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu và nhà khai thác trong quy trình bảo trì máy bay.

“Các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia tại Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng lên lịch bảo trì chuyên sâu với chúng tôi, với sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực kỹ thuật, sự tuân thủ quy định và cam kết chất lượng dịch vụ. Chúng tôi mang đến sự kết hợp giữa dịch vụ đẳng cấp quốc tế, lợi thế địa lý và giờ đây là sự công nhận toàn diện từ cơ quan quản lý hàng không Việt Nam”, ông nói thêm.