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Cập nhật báo cáo tài chính quý 3/2026 sáng ngày 28/10: ACB lãi gần 5.900 tỷ đồng, lợi nhuận Hodeco giảm 90%

| | Doanh nghiệp

Cập nhật báo cáo tài chính quý 3/2026 sáng ngày 28/10: ACB lãi gần 5.900 tỷ đồng, lợi nhuận Hodeco giảm 90%

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi Hodeco báo lãi 70 tỷ đồng, giảm 90%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

ACB báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 5.879 tỷ đồng, tăng 497 tỷ đồng, tương ứng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 16.614 tỷ đồng, tăng 3%.

Sacombank (STB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng báo lãi trước thuế 5.893 tỷ đồng, giảm 46%.

OCB báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 20%.

Biwase (BWE) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 449 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 22%.

Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 339 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.052 tỷ đồng, giảm 26%.

Hóa An (DHA) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 100 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 168 tỷ đồng, tăng 51%.

Hodeco (HDC) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 70 tỷ đồng, giảm 603 tỷ đồng, tương ứng 90% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 207 tỷ đồng, giảm 73%.

Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận lỗ trước thuế quý 3/2026 ở mức 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 23 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 102 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 73 tỷ đồng.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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