CẬP NHẬT: Bão MATMO sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão BÃO SỐ 11, giật CẤP 15 và tiếp tục mạnh thêm
Sáng sớm nay (02/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Dự báo Bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn Bão số 11 trong năm 2025.
Hiện trạng Bão Matmo
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 02/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Bão Matmo
Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Matmo mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Dự báo diễn biến Bão Matmo (trong 24 đến 48 giờ tới):
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
| 07 giờ
ngày 03/10
|Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm
|17,0N-122,6E; trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines)
|Cấp 9, giật cấp 11
| 07 giờ
ngày 04/10
|Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm
|18,6N-117,0E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550 km về phía Đông Đông Bắc
|Cấp 10, giật cấp 12
|Vĩ tuyến 16,0 0 N-21,0 0 N; phía Đông kinh tuyến 115,0 0 E
|Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông
| 07 giờ
ngày 05/10
|Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm
|20,1N-111,6E; Bão Matmo ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70m về phía Đông Bắc
|Cấp 12, giật cấp 15
|Vĩ tuyến 17,0 0 N-22,0 0 N; Kinh tuyến 110,0- 119,0 0 E-
|Cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông
Bão Matmo (Bão số 11) mạnh cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục mạnh thêm
Cảnh báo diễn biến (48 đến 72 giờ tới): Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.
Dự báo tác động của bão Matmo (Bão số 11 trên Biển Đông)
Từ chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dầnlên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh.
Cảnh báo: Trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặckhu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản số 11/BCĐ-BNNMT ngày 01/10/2025 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố:
1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
3. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
xaydungchinhsach.chinhphu.vn