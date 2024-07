Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng ngày 19/7: VHM, NT2, SSI... cùng loạt DN lớn công bố, các khoản lãi nghìn tỷ bắt đầu xuất hiện

Những DN vừa công bố BCTC ngày 19/7:

CTCP Vinhomes (VHM) vừa công bố BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024.Tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm của Vinhomes đạt 36.429 tỷ đồng. Trừ doanh thu quý 1/2024, công ty đạt hơn 28.200 tỷ đồng doanh thu trong quý 2/2024.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng của công ty đạt 11.513 tỷ đồng, với đóng góp chính từ việc ghi nhận giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Royal Island và tiếp tục bàn giao tại các dự án hiện hữu. Như vậy, riêng trong quý 2/2024 công ty lãi hơn 10.600 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, PAC) vừa công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 851 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, Pinaco lãi trước thuế gần 43 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) vừa công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu thuần 264 tỷ đồng – tăng 53% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, Công ty báo lãi ròng 190 tỷ đồng - tăng 47% so với cùng kỳ.

Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 2.311 và 1.041 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,5% và 59% so với cùng kỳ 2023.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng trưởng 106% so với cùng kỳ lên 2.234 tỷ đồng. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động bất ngờ giảm 14% xuống còn 153 tỷ. Kết quả Chứng khoán TCBS báo lãi trước thuế đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 192% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức lợi nhuận cao nhất ngành chứng khoán cho tới thời điểm hiện tại.

Chứng khoán VIX (VIX) báo cáo doanh thu hoạt động quý 2 bất ngờ sụt giảm 45% so với cùng kỳ xuống 379 tỷ. Riêng lãi từ tài sản FVTPL đạt 222 tỷ, chỉ bằng một nửa so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 138% lên 119 tỷ.Chi phí hoạt động đạt gần 191 tỷ, kết quả VIX báo lãi trước thuế 155 tỷ, giảm mạnh 78% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP CNG Việt Nam (CNG) ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 840 tỷ. Khấu trừ đi các chi phí liên quan, CNG lãi trước thuế 56 tỷ, gấp 3,2 lần con số quý 2/2023.

Tập đoàn FPT (FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 29.338 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 5.198 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,4% và 19,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) cũng tăng 22,3% lên 3.672 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.514 đồng/cổ phiếu.

Như vậy tính riêng trong quý 2/2024, LNTT của FPT đạt 2.664 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố BCTC quý 2/2024 với 2.186 tỷ đồng doanh thu thuần, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ. Kỳ này, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp đều tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của NT2 giảm 25% xuống 122 tỷ đồng.

Những công ty đã công bố BCTC quý 2/2024: