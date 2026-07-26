Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 26/7: Hai doanh nghiệp báo lỗ, công ty thực phẩm nổi tiếng báo lãi giảm gần 50%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 271 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thủy điện mang về 570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17%.

Bà Rịa Rubber (BRR): lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng trưởng bằng lần, đạt 104 tỷ đồng (tăng 104%). Tính chung nửa đầu năm 2026, BRR cán mốc 124 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 107% so với 6T/2025.

Dược phẩm TW CPC1 (DP1): lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 57 tỷ đồng, tăng trưởng 105%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DP1 mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 27%.

Thuận Đức (TDP): báo lãi quý 2 đạt 64 tỷ đồng, tăng 80%. Tổng lợi nhuận trước thuế bán niên 2026 của TDP đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 86% so với cùng kỳ.

Dệt may Hòa Thọ (HTG) và May Hưng Yên (HUG): HTG báo lãi quý 2 đạt 164 tỷ đồng (tăng 1%), lũy kế 6 tháng đạt 239 tỷ đồng (tăng 3%). HUG ghi nhận lợi nhuận quý 2 đạt 31 tỷ đồng (tăng 2%), nâng lợi nhuận bán niên lên 52 tỷ đồng (tăng 4%).

Bích Chi (BCF): lợi nhuận trước thuế quý 2 của BCF sụt giảm 48%, chỉ đạt 22 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi 50 tỷ đồng, giảm 30% so với nửa đầu năm ngoái.

Lâm Thao (LAS): lợi nhuận quý 2 sụt giảm 87%, xuống còn 9 tỷ đồng. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng của LAS xuống 55 tỷ đồng, giảm 65%.

SII rơi vào cảnh thua lỗ trong quý 2 với khoản lỗ trước thuế 5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 34 tỷ), khiến lỗ lũy kế 6 tháng là 12 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: