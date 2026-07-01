Ba "ghế nóng" đổi chủ trong một tuần: PC1 có nữ Chủ tịch SN1999, Eximbank đón cựu CEO Techcombank, doanh nghiệp còn lại thì sao?

Trong tuần từ 21-26/7, thị trường chứng khoán ghi nhận ba doanh nghiệp niêm yết công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) mới, gồm CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HoSE: EIB) và CTCP Giấy Thuận An (HNX: TAH).

Nữ Chủ tịch sinh năm 1999 của PC1

Ngày 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc bầu bổ sung bà Trịnh Khánh Linh vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn. Theo hồ sơ doanh nghiệp, bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcap.

Bà gia nhập PC1 từ tháng 4/2026. Đến tháng 5, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Tài chính Kế toán. Chỉ sau khoảng ba tháng làm việc tại doanh nghiệp, bà được bầu vào HĐQT và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo quản trị, bà Trịnh Khánh Linh hiện sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 1% vốn điều lệ. Đồng thời, bà là người đại diện theo ủy quyền đối với hơn 87,9 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn và các bên liên quan, tương ứng khoảng 22,35% vốn điều lệ của PC1.

Ông Trịnh Văn Tuấn là người gắn bó với PC1 từ giai đoạn doanh nghiệp còn là Công ty Xây lắp điện 1 thuộc Bộ Điện lực. Sau quá trình cổ phần hóa, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT trong nhiều năm và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp điện 1, được thành lập năm 1963. Doanh nghiệp niêm yết trên HoSE từ năm 2016, hiện hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp điện, đầu tư năng lượng, bất động sản, khai khoáng và khu công nghiệp.

Cựu CEO Techcombank làm Chủ tịch Eximbank

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, có quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Ông tốt nghiệp cử nhân Kỹ sư tại Đại học California State Polytechnic Pomona (Mỹ), sau đó nhận bằng MBA tại Đại học George Washington.

Theo hồ sơ công bố, ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tư vấn quản trị và đầu tư quốc tế. Trước khi về Việt Nam làm việc, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại McKinsey & Company, Wells Fargo Bank, Fortress Investment Group, T-Mobile US và Nissan USA.

Năm 2015, ông gia nhập Techcombank với vai trò Phó Tổng giám đốc, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 9/2016. Ông giữ cương vị này đến năm 2020, là giai đoạn Techcombank đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ngân hàng bán lẻ và mở rộng hoạt động ngân hàng giao dịch. Sau khi rời Techcombank, ông là Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) cùng các thành viên Nguyễn Văn Cường, Phạm Doãn Sơn, Trần Tất Toàn và Nguyễn Đức Thành. Ngay sau đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Eximbank được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Ngân hàng niêm yết cổ phiếu EIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) từ năm 2009. Tính đến cuối quý II/2026, Eximbank có vốn điều lệ hơn 21.000 tỷ đồng và tổng tài sản trên 280.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Giấy Thuận An tiếp quản từ cha trước thềm doanh nghiệp lên UPCoM

Trong tuần này, CTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An (UPCoM: TAH) công bố ông Liêu Kiên Khang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT sau quá trình chuyển giao từ thế hệ sáng lập.

Ông Liêu Kiên Khang sinh năm 1989, có trình độ Cử nhân Thương mại Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Tài chính - Kế toán. Theo hồ sơ doanh nghiệp, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2025, thay cha là ông Liêu Bình An (sinh năm 1962).

Trước thời điểm cổ phiếu TAH giao dịch trên UPCoM ngày 21/7/2026, ông Liêu Kiên Khang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 51% vốn điều lệ. Trước đó, từ ngày 6-9/6/2026, ông đã bán thỏa thuận 36,43 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 64,49% xuống còn 51%.

Tại thời điểm 11/6/2026, cơ cấu cổ đông của Giấy Thuận An vẫn tập trung chủ yếu vào gia đình ông Khang. Ba thành viên gồm ông Liêu Kiên Khang, ông Liêu Bình An và bà Hoài Tú Hà sở hữu tổng cộng 71,5% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Giấy Thuận An được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy công nghiệp. Doanh nghiệp hiện vận hành nhà máy có công suất hơn 620.000 tấn giấy mỗi năm và đặt mục tiêu nâng công suất lên 1,5 triệu tấn/năm vào năm 2028. Ngày 21/7/2026, hơn 270 triệu cổ phiếu TAH chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 4.455 tỷ đồng.