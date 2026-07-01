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Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 30/7: Vingroup, Vietcombank, Vietjet, Thế giới di động và loạt ông lớn dồn dập công bố, PNJ báo lỗ

| | Doanh nghiệp

PNJ lỗ trước thuế quý 2 327 tỷ đồng (so với cùng kỳ lãi 547 tỷ). Tuy nhiên nhờ quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm PNJ vẫn đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 10%.

Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 30/7: Vingroup, Vietcombank, Vietjet, Thế giới di động và loạt ông lớn dồn dập công bố, PNJ báo lỗ - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 30/7: Vingroup, Vietcombank, Vietjet, Thế giới di động và loạt ông lớn dồn dập công bố, PNJ báo lỗ - Ảnh 2.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong nửa đầu năm 2026 đạt 222,3 nghìn tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm 2026.

Vietcombank (VCB) báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 17.420 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietcombank mang về 29.222 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33% so với nửa đầu năm 2025.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 8.484 tỷ đồng, bứt phá tới 765%. Lũy kế bán niên 2026, BSR đạt con số kỷ lục 17.737 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 1.121% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sunshine Group (KSF) báo lãi quý 2 đạt 5.472 tỷ đồng, tăng 8.525%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, KSF đạt 5.882 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bứt phá 4.740%.

Thế giới Di động (MWG) và Điện máy Xanh (DMX): MWG báo lãi quý 2 đạt 4.033 tỷ đồng (tăng 99%), lũy kế 6 tháng đạt 7.631 tỷ đồng (tăng 93%). DMX đạt lãi quý 2 3.318 tỷ đồng (tăng 98%), nâng lợi nhuận bán niên lên 6.094 tỷ đồng (tăng 72%).

KSV bứt phá ở nhóm khoáng sản với lãi quý 2 đạt 1.921 tỷ đồng (tăng 242%), lũy kế 6 tháng đạt 3.041 tỷ đồng (tăng 214%).

DPM báo lãi quý 2 đạt 1.116 tỷ đồng (tăng 122%), kéo lợi nhuận bán niên lên 1.631 tỷ đồng (tăng 116%).

Novaland Group (NVL) từ khoản lỗ 138 tỷ đồng ở quý 2 năm ngoái sang báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 1.222 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, NVL ghi nhận 2.571 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

DIC Group (DIG) ghi nhận quý 2 tăng trưởng khởi sắc với mức lãi 156 tỷ đồng (tăng 196%), giúp lợi nhuận bán niên đạt 146 tỷ đồng, tăng bùng nổ 829%.

Kinh Bắc City (KBC): quý 2 khi lãi trước thuế giảm 55%, đạt 237 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, KBC đạt 556 tỷ đồng lợi nhuận, sụt giảm 66%.

PNJ lỗ trước thuế quý 2 327 tỷ đồng (so với cùng kỳ lãi 547 tỷ). Tuy nhiên nhờ quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm PNJ vẫn đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 10%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 30/7: Vingroup, Vietcombank, Vietjet, Thế giới di động và loạt ông lớn dồn dập công bố, PNJ báo lỗ - Ảnh 3.

Ngọc Điệp

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