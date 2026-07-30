BSR báo lãi quý 2 tăng 780%, mang 47.000 tỷ đồng gửi ngân hàng lãi 5,8 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý 2, BSR ghi nhận doanh thu thuần hơn 58.716 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt hơn 8.606 tỷ đồng, tăng 745% so với quý 2/2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế hơn 7.461 tỷ đồng, tăng 780% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của BSR đạt hơn 104.636 tỷ đồng, tăng 52%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15.726 tỷ đồng, gấp khoảng 12,6 lần mức 1.246 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

BSR cho biết kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ giá dầu thô và chênh lệch giữa giá sản phẩm với giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Giá dầu Dated Brent bình quân quý 2/2026 đạt 104,52 USD/thùng, cao hơn 36,7 USD/thùng so với cùng kỳ.

Diesel và xăng RON 95 mang về phần lớn doanh thu

Trong 6 tháng đầu năm, mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất cho BSR là dầu diesel DO 0,05S, với khoảng 46.800 tỷ đồng.

Tiếp theo là xăng RON 95 với gần 28.070 tỷ đồng, nhiên liệu phản lực Jet A-1 đạt hơn 8.166 tỷ đồng, xăng RON 92 đạt gần 7.989 tỷ đồng và LPG đạt gần 4.589 tỷ đồng.

BSR còn ghi nhận hơn 2.219 tỷ đồng doanh thu từ xăng E10 RON 95, khoảng 2.148 tỷ đồng từ sản phẩm T3034, hơn 1.602 tỷ đồng từ dầu nhiên liệu và gần 1.300 tỷ đồng từ RFCC Naphtha.

Thu lãi tiền gửi bình quân 5,8 tỷ đồng mỗi ngày

Tại ngày 30/6/2026, BSR có hơn 47.116 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn , chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Con số này tăng hơn 30% so với mức 36.136 tỷ đồng đầu năm.

Cộng thêm gần 6.660 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tổng cộng ạt khoảng 53.776 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm và chiếm khoảng 51% tổng tài sản. Tổng tài sản của doanh nghiệp tại cuối quý 2 đạt hơn 105.418 tỷ đồng.

Khối tiền gửi lớn mang về cho BSR hơn 1.055 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 6 tháng, tăng hơn 82% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu khoảng 5,8 tỷ đồng tiền lãi từ ngân hàng.