Cập nhật BCTC quý 3/2023 ngày 17/10: Loạt kết quả nhiều bất ngờ mới được công bố

CTCP Hưng Thịnh Land vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm 2023 với khoản lỗ sau thuế 88,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 593 tỷ đồng.

Các công ty mới công bố BCTC quý 3/2023.

Cao su Đà Nẵng (DRC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 đạt 93 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 185 tỷ đồng, giảm 34%.

Cảng Quy Nhơn (QNP) báo lãi quý 3/2023 tăng 15% lên 47 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận doanh nghiệp tăng 18% lên 111 tỷ đồng. 

PVTrans Pacific (PVP) báo lợi nhuận sau thuế gần 56 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lãi sau thuế của công giảm 24% so với năm ngoái còn 157 tỷ đồng.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu thuần đạt 2.884 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn trong kỳ giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp của Nhiệt điện Hải Phòng tăng mạnh 138% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 253 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi trước thuế 202 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HND lãi trước thuế 561 tỷ, giảm 8% so với cùng kỳ.

Sonadezi Long Thành (SZL) lãi trước thuế 29 tỷ, giảm 37% trong quý 3 và lãi 87 tỷ, giảm 10% trong 9 tháng đầu năm 2023.

VPBank (VPB) công bố đạt 3.117 tỷ đồng LNTT trong quý 3, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt 8.279 tỷ đồng, giảm 58%.

CTCP Âu Lạc báo doanh thu đạt 330 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 85 tỷ, tăng 7%. Do doanh thu tài chính tăng lên đạt 2,5 tỷ trong khi chi phí tài chính giảm 37% còn hơn 22 tỷ đồng, Âu Lạc ghi nhận lãi sau thuế 40,5 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.