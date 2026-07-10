Cập nhật giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng ngày 10/7

Cập nhật mới nhất, giá vàng sáng 10/7 đồng loạt tăng 900 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá bán ra lại lên sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được nâng lên 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn ở mức 146,6 – 149,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng sáng nay. Giá vàng miếng tăng 900 nghìn đồng/lượng lên 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ tăng 400 nghìn đồng/lượng lên 145,0 - 149,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.127 USD/ounce, không có nhiều biến động so với đầu giờ sáng.

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Đầu giờ sáng ngày 10/7, giá vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 146,0 – 149,0 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn trơn 24k, hiện Công ty SJC niêm yết loại vàng này ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. DOJI áp dụng mức 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng trong khi PNJ là 145,0 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.121 USD/ounce, không có nhiều biến động trong 12 tiếng đồng hồ trở lại đây. ﻿

Diễn biến thị trường sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ công bố hôm thứ Năm tuần trước và biên bản cuộc họp Fed công bố hôm thứ Tư vẫn cho thấy tâm lý nhà đầu tư phân hóa. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 57.000 trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi số liệu việc làm của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000. Những thông tin này ban đầu hỗ trợ giá vàng do làm suy giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cho thấy một số quan chức vẫn lo ngại về áp lực lạm phát và để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dẫu vậy, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp công bố ngày thứ Năm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt chủ yếu do tốc độ tuyển dụng chậm lại, thay vì số lượng lao động bị sa thải gia tăng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,53% sau khi chạm mức cao nhất trong 7 tuần, gần 4,60%, trong phiên thứ Tư. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm xuống quanh 4,16%, trong khi chỉ số USD Index (DXY) lùi xuống dưới mốc 101 điểm. Những yếu tố này tạo điều kiện để giá kim loại quý phục hồi, dù triển vọng lãi suất vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tình hình hiện được đánh giá là hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường nhưng trong bối cảnh rủi ro quân sự và hàng hải gia tăng, thay vì xảy ra tình trạng phong tỏa tuyến đường huyết mạch này. Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu trong khu vực. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu về một cuộc phong tỏa đường biển, và thông tin các tàu chở dầu của Iran vẫn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã góp phần làm giảm phần bù rủi ro trên thị trường dầu mỏ.

Giá dầu Brent giảm xuống dưới 76 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 71 USD/thùng, khi thị trường đánh giá khả năng xảy ra gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Đối với thị trường vàng, việc giá dầu đi xuống là yếu tố tích cực do làm giảm áp lực lạm phát – nguyên nhân từng đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng mạnh trong phiên trước. Trên phạm vi rộng hơn, dòng tiền trên thị trường đã chuyển từ trạng thái mua vào dầu và bán trái phiếu sang bán dầu, lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD suy yếu và kim loại quý phục hồi.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi báo cáo CPI của Mỹ sẽ công bố vào tuần tới, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, cùng mọi diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu lạm phát hạ nhiệt hơn dự báo, khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 sẽ giảm, tạo điều kiện để giá vàng kiểm định vùng kháng cự 4.162 - 4.214 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại, mối liên hệ giữa lạm phát và triển vọng lãi suất sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường.