Cập nhật mới nhất về quy định chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo

30-10-2025 - 15:02 PM | Smart Money

Cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển khoản không có nhiệm vụ báo cáo, mà trách nhiệm thuộc về các đơn vị khác.

Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1-11 tới, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch quốc tế, bao gồm các ngoại tệ có giá trị tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu đáng ngờ cũng thuộc diện phải báo cáo. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển khoản không có nhiệm vụ báo cáo, mà trách nhiệm báo cáo thuộc về các ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán trung gian.

Cập nhật mới nhất về quy định chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo- Ảnh 1.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), cho biết các tổ chức tài chính phải báo cáo giao dịch bằng dữ liệu điện tử, bao gồm đầy đủ thông tin như ngân hàng chuyển – nhận tiền, người chuyển và nhận tiền, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch.

Theo ông Tùng, hiện hệ thống của Vietcombank đã sẵn sàng nhận diện giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng, các giao dịch đáng ngờ chuyển tiền đến nhiều tài khoản, chuyển tiền với tần suất cao… Sau đó, Vietcombank tổng hợp báo cáo online đến Ngân hàng Nhà nước. 

Tương tự, Ngân hàng Công thương Việt Nam và nhiều ngân hàng khác cho biết việc báo cáo các chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên đều thực hiện như Vietcombank.

Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định báo cáo các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên (hoặc ngoại tệ tương đương) và các giao dịch đáng ngờ nhằm cung cấp dữ liệu là để Ngân hàng Nhà nước sàng lọc và phát hiện giao dịch bất thường.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng theo dõi các dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp; bảo đảm các giao dịch số tiền lớn được giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng tiền cho các hoạt động phi pháp để Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.

Quy định mới về chuyển khoản khi mua bán vàng, không chú ý có thể vi phạm

Theo Thy Thơ

Người lao động

