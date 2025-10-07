Cập nhật: Mưa rất to, một số tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ngập, nhiều xe chết máy

Tiếp tục cập nhật....

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 6h30, lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến từ 50–100mm, một số nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2mm, trạm Mễ Trì 100,2mm. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kèm dông và gió giật mạnh, khiến mực nước tại nhiều khu vực dâng cao nhanh.

Trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm, sau đó mưa giảm nhanh vào chiều tối và đêm nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng và trưa.

Theo ghi nhận, ngay sau khi xảy ra mưa lớn đã có một số tuyến đường bắt đầu ngập như khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình, Linh Đàm, Keangnam, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, dọc đường Láng Hạ và Thái Hà...

Theo thống kê từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến từ 20–40cm, có nơi sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1–3 giờ, tùy theo cường độ mưa và khả năng thoát nước tại từng khu vực.

Danh sách các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng.

Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…



