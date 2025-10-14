Cập nhật số liệu CTCK ngày 14/10: Lộ diện thêm công ty chứng khoán lãi "tăng bằng lần" trong quý 3

Tính đến sáng 14/10, đã có 6 CTCK công bố BCTC quý 3/2025.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố BCTC quý 3. Tính riêng quý 3/2025, doanh thu hoạt động công ty đạt 3.164,3 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai mảng doanh thu đóng góp chính trong kỳ là lãi bán các tài sản tài chính FVTPL (1.168 tỷ đồng) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu (1.015 tỷ đồng).

Sau khi trừ các chi phí, lãi trước thuế của TCBS đạt 2.024,4 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.619 tỷ đồng; và cùng tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TCBS báo lãi trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Thêm một công ty chứng khoán báo lãi tăng đột biến so với cùng kỳ là Chứng khoán SmartInvest. Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 3 đạt 230 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chính nhờ lãi từ tài sản FVTPL gấp 2,5 lần quý 3 năm trước, đạt 218 tỷ. Khấu trừ các chi phí, SmartInvest báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 140 tỷ, tăng 601% so với cùng kỳ năm trước. LNTT 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, đạt 201 tỷ đồng.

Chứng khoán BOS bất ngờ báo lãi trước thuế 9 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5 tỷ. Dù vậy 9 tháng đầu năm, công ty vẫn lỗ trước thuế 34 tỷ đồng.



