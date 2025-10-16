Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/10: Vietcap, SHS đồng loạt báo lãi quý 3 tăng đột biến, một công ty thua lỗ 13 quý liên tiếp
Thêm công ty lớn đã hé lộ kết quả kinh doanh trong mùa công bố BCTC quý 3 của nhóm ngành chứng khoán.
Tính đến sáng 16/10, đã có 16 CTCK công bố BCTC quý 3/2025.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là cái tên tiếp theo báo lãi quý 3 tăng trưởng đột biến. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 816 tỷ, gấp 3 lần quý 3/2024. Trong đó, lãi từ tài sản FVTPL đạt 394 tỷ, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó doanh thu môi giới cũng tăng mạnh lên 137 tỷ (+180%), lãi từ cho vay và phải thu đạt 256 tỷ (+132%).
Chi phí hoạt động bất ngờ giảm 26% so với cùng kỳ xuống 120 tỷ nhờ hoạt động tự doanh tích cực. Kết quả, SHS báo lãi trước thuế 590 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao. Dư nợ ký quý đạt 9.136,66 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu giao dịch sôi động và chính sách quản trị rủi ro hiệu quả.
Chứng khoán Vietcap (VCI) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.443 tỷ đồng, tăng 48% so với quý 3/2024. Phần lớn doanh thu của VCI đến từ hoạt động tự doanh, khi lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 667 tỷ đồng, tăng 25%.
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng như doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, đạt tương ứng 313 tỷ đồng (+52%) và 372 tỷ đồng (+103%).
Doanh thu tăng mạnh, chi phí hoạt động của VCI cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, đạt 686 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VCI tăng 96% so với quý 3/2024 lên 1.086 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Vietcap đạt 3.454 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. LNTT đạt 1.086 tỷ, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê tới hiện tại, duy nhất Chứng khoán CV báo lỗ trong quý 3. Cụ thể, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 8 tỷ, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy chi phí hoạt động hơn 9 tỷ, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm gần 4 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK, kết quả CVS vẫn báo lỗ trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua – ghi nhận quý thứ 13 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.
An Ninh Tiền Tệ