Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/10: Ồ ạt công bố kết quả kinh doanh quý 3, công ty của đại gia Tập đoàn Xuân Thiện lại thua lỗ

Cập nhật đến sáng 19/10, đã có 39 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 3/2025.

Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận hơn 536 triệu đồng doanh thu hoạt động, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ doanh thu tới từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Chi phí hoạt động ghi nhận gần 754 triệu đồng, thêm vào đó là gần 3,6 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK.

Kết quả, Chứng khoán Xuân Thiện báo lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 3, cùng kỳ năm ngoái công ty lãi hơn 134 triệu đồng. Trước đó, công ty vừa có lãi trở lại trong quý 2, tuy nhiên đã quay đầu báo lỗ trong kỳ này. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ hơn 2,6 tỷ đồng.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng, công ty chính thức đổi tên trong năm nay với lý do để phù hợp với định hướng xây dựng, quảng bá thương hiệu và chiến lược hoạt động, phát triển của Công ty. Hiện ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện đã là cổ đông lớn của công ty.

Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt hơn 137 tỷ, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lãi từ tài sản FVTPL gần 124 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận thêm 2 tỷ đồng doanh thu môi giới, giảm 66%.

Chi phí hoạt động tăng mạnh hơn 310%, từ gần 17 tỷ trong quý 3 năm ngoái lên hơn 70 tỷ. Khấu trừ các chi phí, BMSC báo lãi trước thuế quý 3 gần 45 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, qua đó nâng mức LNTT 9 tháng đầu năm lên 108 tỷ đồng.

Chứng khoán Thành Công đạt doanh thu hoạt động hơn 106 tỷ đồng trong quý 3/2025, trong đó gần 57 tỷ đồng là lãi từ tài sản FVTPL và gần 24 tỷ là lãi từ cho vay và phải thu. Khấu trừ chi phí, LNTT của TCI trong quý 3 đạt 67 tỷ đồng, tăng mạnh 233% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty báo lãi trước thuế đạt 111 tỷ, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.



