Cập nhật số liệu CTCK quý 3/2025: 6 tên tuổi lãi nghìn tỷ, 1/3 ngành báo lợi nhuận "tăng bằng lần", số lượng công ty thua lỗ ít kỷ lục

Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán quý 3/2024 đã hoàn thiện. Cập nhật đến sáng ngày 21/10/2025, 77 công ty chứng khoán đã công bố BCTC quý 3.

Theo

thống kê, 6 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ trong kỳ vừa qua. Cụ thể,

ngôi vị quán quân lợi nhuận quý

3

/202

5

thuộc về Chứng khoán VIX với mức lãi trước thuế

3.048

tỷ đồng, tăng đột biến

839

% so với quý

3

/202

4

.

Lũy kế

9 tháng đầu năm 2025

, LNTT của

VIX

đạt

5.116

tỷ đồng, gấp

7,5

lần cùng

kỳ

năm trước.

Chứng khoán VPBankS và TCBS là 2 cái tên xếp tiếp theo với mức LNTT quý 3 lần lượt đạt 2.360 tỷ (+594%) và 2.024 tỷ đồng (+85%). Ba ông lớn khác cũng đạt kết quả tích cực là SSI với khoản LNTT 1.782 tỷ trong quý 3, VPS lãi 1.395 tỷ trong khi VNDirec tăng trưởng mạnh 88% lên mức lãi 1.165 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng "bằng lần" xuất hiện dày đặc trong quý 3 với 25 công ty, chiếm khoảng 1/3 toàn ngành. Có thể kể tới là Chứng khoán OCBS (LNTT quý 3 tăng 6.087% lên 93 tỷ), Chứng khoán ASAM (LNTT quý 3 tăng 2.688% lên 6 tỷ), Chứng khoán SHS (LNTT quý 3 tăng 697% lên 590 tỷ), Chứng khoán Vietinbank (LNTT quý 3 tăng 424% lên 338 tỷ)...

Trái ngược, một vài công ty chứng khoán vẫn đi lùi về lợi nhuận trong quý 3 vừa qua. Cụ thể, Chứng khoán Tiên Phong báo lãi quý 3 giảm 19% so với cùng kỳ xuống 134 tỷ đồng. Kết quả kém sắc trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 tháng giảm sâu 91% xuống 34 tỷ.

Chứng khoán FPT cũng abso lãi quý 3 giảm 14% xuống 89 tỷ đồng, LNTT 9 tháng giảm 28% xuống 346 tỷ.

Vỏn vẹn 9 CTCK báo lỗ trong quý 3 vừa qua, ít hơn đáng kể so với các quý liền trước. Cụ thể, Chứng khoán BIS là cái tên thua lỗ lớn nhất với hơn 7 tỷ đồng. Những CTCK lỗ trong quý 3 còn có Chứng khoán Tân Việt ( lỗ 6 tỷ), Chứng khoán Xuân Thiện (-24 tỷ), Chứng khoán Hải Phòng (-6 tỷ)...

Theo ước tính, tổng lợi nhuận trước thuế nhóm chứng khoán trong quý 3/2025 đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng đột biến 167% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập kỷ lục.



