Cập nhật số liệu CTCK sáng ngày 20/1: Chứng khoán VPS lãi gần 1.300 tỷ trong quý 4, nhiều công ty báo lãi "tăng bằng lần"

Tính đến sáng 20/1, đã có 19 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 4/2025.

Quán quân thị phần Chứng khoán VPS (mã VCK) ghi nhận 2.367 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý cuối năm, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu tăng 67% lên 765 tỷ đồng, doanh thu môi giới ghi nhận đạt 920 tỷ, gấp rưỡi con số quý 4/2024.

Chi phí hoạt động trong kỳ xấp xỉ 890 tỷ đồng, theo đó VPS báo lãi trước thuế 1.279 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 22% so với quý 4/2024 nhưng đã giảm so với quý 3 liền trước.

Luỹ kế cả năm 2025, VPS lãi trước thuế 4.471 tỷ đồng, tăng 42%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước và vượt 2,2% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2025, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 22.596 tỷ đồng, tăng 81% so với đầu năm.

Chứng khoán KIS là cái tên tiếp theo trong nhóm chứng khoán báo lãi tăng bằng lần. LNTT quý 4 tăng 111% so với cùng kỳ lên 249 tỷ, đưa LNTT cả năm 2025 lên 721 tỷ, tăng 27%.

Nhóm lãi trăm tỷ trong quý 4/2025 còn có thêm sự góp mặt của Chứng khoán KAFI. LNTT kỳ này đạt 116 tỷ, tăng tốt 20% so với quý 4/2024. Cả năm 2025, KAFI lãi trước thuế 458 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) sau quý kém sắc liền trước đã trở lại phong độ trong quý 4 này. LNTT đạt 22 tỷ, khác hẳn số lỗ 25 tỷ trong quý 4/2024. Cả năm 2025, VDSC lãi trước thuế 351 tỷ, đi ngang so với năm trước. Lãi sau thuế đạt gần 285 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch năm.

Kết quả này đến từ sự đóng góp hiệu quả của các mảng hoạt động cốt lõi, đặc biệt là hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu hơn 337 tỷ đồng và lãi gộp hơn 264 tỷ đồng. Mảng cho vay của Rồng Việt mang về doanh thu gần 423 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh môi giới đóng góp hơn 204 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với năm trước. Hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2024 nhờ hoàn tất các thương vụ tư vấn và mở rộng tệp khách hàng mới.