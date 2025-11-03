Cấp quyền sử dụng đất lần đầu cần đáp ứng điều kiện gì?

Ông Nguyễn Nam (TPHCM) đề nghị hướng dẫn trường hợp sau:

Đất thuộc vành đai khu quân sự X, Bộ Quốc phòng bàn giao lại cho UBND tỉnh Y quản lý ngày 21/3/1988. Đến ngày 21/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số Z thu hồi giao cho UBND tỉnh Y quản lý. Năm 1988, ông A tự vào sử dụng. Năm 1992, ông A xây dựng nhà. Ngày 27/8/1992, ông A làm hợp đồng mua bán nhà đất lại cho ông B sử dụng. Thửa đất không thuộc danh sách đất công do UBND phường quản lý.

Hợp đồng mua bán nhà của ông A bán cho ông B được UBND xã xác nhận 27/8/1992 thể hiện nội dung: "Theo Hợp đồng mua bán nhà của ông A, bán lại cho ông B, UBND xã… xác nhận việc sang nhượng tài sản trên đất thuộc sở hữu của ông A, còn về đất đai không thuộc quyền quản lý của địa phương, kính chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết".

Các thửa đất sử dụng ổn định từ 1992 đến nay, hiện trạng đã có nhà trên đất, không có tranh chấp và đóng thuế sử dụng đất hằng năm là đất ở cho toàn bộ phần diện tích đất.

Về quy hoạch hiện nay của 3 thửa đất:

Quy hoạch sử dụng đất: 2 thửa đất 2 + 3 không phù hợp quy hoạch, là đất phát triển hạ tầng và đất giao thông, 1 thửa đất phù hợp quy hoạch, là đất ở tại đô thị (thửa 1).

Quy hoạch phân khu: thửa đất 2 + 3 không phù hợp quy hoạch là đất cây xanh cách ly và đất giao thông, đất ở dự án mật độ cao (thửa 1).

Ông Nam hỏi, UBND phường từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cả 3 thửa có đúng quy định hay không?

Lý do UBND phường từ chối là thửa đất 2 + 3 không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu; thửa đất 1 chỉ phù hợp quy hoạch sử dụng đất, không phù hợp quy hoạch phân khu nên cũng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh thì ông đang sử dụng đất có nguồn gốc tự sử dụng từ năm 1988 và làm nhà ở từ năm 1992.

Pháp luật đất đai đã có quy định giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 và Điều 25 của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai , tiểu mục (3.v) mục II nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP thì trường hợp người đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc một trong các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

Trường hợp ông không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy dịnh tại Điều 237 Luật Đất đai.



