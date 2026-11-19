"Sau nhiều năm xây dựng, xã luôn kỳ vọng dự án này sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương và phát triển kinh tế địa phương", lãnh đạo UBND xã Bá Thước chia sẻ với Tiền Phong.