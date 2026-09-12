Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan vì kiểu uống nước nghe qua ai cũng tưởng tốt, tưởng sạch

Ung thư gan là một trong những bệnh nguy hiểm và phức tạp nhất, thường liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Tuy nhiên, câu chuyện về một cặp vợ chồng sinh năm 1990 ở Trung Quốc cùng mắc ung thư gan đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nguyên nhân xuất phát từ thói quen uống nước lọc đóng chai tưởng là tốt, là sạch.

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Theo chia sẻ của người chồng họ Trương, cả hai vợ chồng đều quan tâm đến ăn uống lành mạnh từ sớm. Họ gần như không bao giờ uống rượu bia, cực ít khi động đến nước ngọt và đặc biệt chăm uống nước mỗi ngày. Bởi vì kinh tế không dư dả, họ cho rằng uống nhiều nước chính là thói quen tốt cho sức khỏe tiết kiệm nhất. Họ cho rằng nước đóng chai hoặc đóng bình tốt hơn, sạch hơn nên uống chúng mỗi ngày trong 8 năm chứ nhất quyết không uống nước máy.

Đến gần đây, người vợ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không lý do, vàng da rõ rệt nên đi khám sức khỏe. Không ngờ, kết quả chẩn đoán chỉ ra chị này mắc ung thư gan. Bác sĩ cho rằng bệnh ung thư của chị liên quan tới lối sống nên yêu cầu anh Trương làm kiểm tra tương tự. Kết quả, anh Trương cũng mắc loại ung thư này nhưng ở giai đoạn nặng hơn.

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Cặp vợ chồng sốc vô cùng, họ liên tục khóc lóc và trách móc ông trời bất công. Tuy nhiên, khi các bác sĩ tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh là những chai nước lọc họ uống mỗi ngày thì họ lại bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cả hai bắt đầu bày tỏ sự hối hận, tự trách bản thân vì đã làm hại tới đối phương.

Tại sao uống nước lọc đóng chai lại dẫn đến ung thư gan?

Theo bác sĩ điều trị của vợ chồng anh Trương, bản thân nước lọc đóng chai không gây hại nhưng họ chọn sai loại và uống sai cách. Cũng giống như không ít người khác, họ ít quan tâm đến chất lượng và cách bảo quản nước đóng chai.

Để tiết kiệm, họ thường mua loại nước đóng chai rẻ tiền, thậm chí còn không có nhãn mác kiểm định, được sản xuất từ xưởng thủ công. Họ cũng mua rất nhiều nước một lần để được giảm giá, sau đó để trong nhà hàng tháng, thậm chí hàng năm liền. Bởi vì họ cho rằng nước lọc đóng chai thì không có hạn sử dụng. Ngoài ra, cũng để chai nước uống dở trong nhiều ngày rồi tiếp tục sử dụng.

Trong khi, các chuyên gia cho rằng ngay cả với nước lọc đóng chai được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt nhưng vấn đề vẫn có thể phát sinh khi việc bảo quản, vận chuyển không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, nước lọc đóng chai cũng có hạn sử dụng. Đặc biệt là sau khi mở nắp chỉ có thể dùng được trong 3 - 7 ngày tùy loại và điều kiện bảo quản.

Theo các nghiên cứu y khoa, thói quen uống nước đóng chai để lâu, đặc biệt là khi uống trực tiếp bằng miệng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát của vi sinh vật gây hại.

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Một công bố trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (PubMed) ghi nhận, vi khuẩn từ khoang miệng khi xâm nhập vào chai nước qua đường uống trực tiếp có thể nhân bản với tốc độ phi mã: từ dưới 1 sinh thể/ml tăng vọt lên tới 38.000 sinh thể/ml chỉ sau 48 giờ ở nhiệt độ phòng. Song song đó, các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên từ cơ quan quản lý y tế tại Trung Quốc cho thấy gần 30% mẫu nước đóng chai/bình thương mại không đạt tiêu chuẩn về vi sinh và kim loại nặng.

Việc nạp liên tục lượng vi khuẩn cùng các tạp chất này buộc gan phải hoạt động quá tải để chuyển hóa và loại bỏ độc tố, kéo dài sẽ gây tổn thương mô gan, làm tăng men gan và suy giảm chức năng gan nghiêm trọng.

Đương nhiên, nước đóng chai kém chất lượng (về cả chất lượng nước và chai đựng) hay để lâu, nhiễm vi khuẩn còn gây hại cho nhiều cơ quan khác trong cơ thể ngoài gan. Các loại nước khác như: Nước qua đêm, nước đun đi đun lại nhiều lần, nước thô ngoài tự nhiên… cũng không an toàn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More