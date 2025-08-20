Capital Square chính thức ra mắt, định hình không gian sống đẳng cấp Diva

Từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại Lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng để trải nghiệm những hoạt động thú vị của sự kiện. Trong đó, khu Lighting Gallery đã thu hút đông đảo khách mời khi kết hợp giữa công nghệ LED hiện đại với ánh sáng và nghệ thuật, tạo nên một không gian nghệ thuật siêu thực và gây ấn tượng mạnh về thị giác.

Với chủ đề "The Diva" - biểu trưng cho sự kiêu hãnh, thịnh vượng, trường tồn mà Capital Square hướng đến, sự kiện mang đến những thông tin quan trọng về vị trí, quy hoạch, tiềm năng của dự án bên bờ sông Hàn, để những chủ nhân tương lai của căn hộ tại đây có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trong thời điểm vàng, đón đầu làn sóng phát triển thần tốc của Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, cũng tại sự kiện, các khách mời được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng của Capital Square. Đặc biệt, sự tham gia của diva Mỹ Linh đã mang đến những phút giây thăng hoa đầy cảm xúc, thể hiện cho những kỳ vọng về một không gian sống giao hòa giữa hiện đại và thịnh vượng với thiên nhiên, âm nhạc và nghệ thuật dành cho những chủ nhân tinh hoa của dự án.

Diva Mỹ Linh đem đến màn trình diễn thăng hoa và đầy cảm xúc

Tiếp nối sự kiện Lễ ra quân với chủ đề "The Flow – Dòng chảy phồn vinh" với sự tham gia của gần 2000 chuyên viên kinh doanh vào tháng 7/2025, dự án Capital Square bên bờ sông Hàn đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Đà Nẵng khi mang đến một không gian sống đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa cũng như các nhà đầu tư đến thành phố an cư, lập nghiệp.

Tọa lạc tại giao điểm kết nối các trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, Capital Square tạo cơ hội để chủ nhân căn hộ kết nối dễ dàng tới bãi biển Mỹ Khê, sân bay, trung tâm hành chính… trong khi vẫn có được những đặc quyền của một không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Capital Square kiến tạo không gian sống "diva" giữa trung tâm Đà Nẵng

Trong đó, phân khu Capital State được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại hội tụ dòng tiền và cơ hội đầu tư dài hạn tại Đà Nẵng, với hàng loạt tiện ích độc đáo.

Tâm điểm của phân khu là tòa Kings Place và Queens Place với vị trí trung tâm phân khu. Trong đó, Kings Place được bao quanh bởi các tiện ích nội khu đắt giá: tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường Capital Park rộng hơn 2000m2.

Tại sự kiện, tòa Queens Place cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khi một bên là tuyến đường ngoại khu giao thương nhộn nhịp, một bên là quảng trường nội khu xanh mát, cùng tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển và thành phố Đà Nẵng.

Với vị trí kim cương, pháp lý sở hữu lâu dài và hệ tiện ích trải rộng từ mặt đất tới tầng không, kết nối đa tầng với các trục giao thông huyết mạch, Capital Square sẽ là nơi an cư đẳng cấp, xứng tầm cho giới tinh hoa, đồng thời cũng là một tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, đáng để đầu tư trước thềm chu kỳ phát triển mới của bất động sản Đà Nẵng - thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.