‏Từ hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đã đi vào vận hành đến những phân khu đã bàn giao, dự án cho thấy quá trình chuyển hóa quy hoạch tổng thể thành một điểm đến du lịch, thương mại và an cư. Đây cũng là dấu ấn trong quá trình đầu tư, triển khai và phát triển dự án của chủ đầu tư KN Cam Ranh – thành viên Tập đoàn.‏

‏Hệ tiện ích hiện hữu khẳng định sức hút của CaraWorld‏

‏Du lịch Khánh Hòa đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện cho các điểm đến nghỉ dưỡng phát triển hoạt động dịch vụ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, 10 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng hơn 50,8% so với cùng kỳ với tổng doanh thu du lịch ước đạt 72.239,7 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng 66,6%. Lượng khách gia tăng kéo theo nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và những trải nghiệm có khả năng kéo dài thời gian nghỉ dưỡng.‏

‏Hệ tiện ích "all in one" tại CaraWorld tạo sức hút khác biệt cho Bãi Dài trên thị trường du lịch‏

‏Tại Bãi Dài, CaraWorld đang phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng thông qua mô hình đô thị biển tích hợp. Dự án do KN Cam Ranh, thành viên Tập đoàn KN Holdings, làm chủ đầu tư, với quy mô gần 800 ha và khoảng 5 km đường bờ biển. Quy hoạch kết hợp các chức năng nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe, kiến tạo điểm đến quy mô hàng đầu khu vực, với nhiều hoạt động phục vụ du khách và cộng đồng cư dân.‏

‏Điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển CaraWorld là các tiện ích được tổ chức triển khai bổ trợ lẫn nhau, thay vì hoạt động độc lập. KN Golf Links với sân golf 27 hố, khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh, công viên biển CaraBeach cùng hệ thống sân thể thao, công viên, nhà hàng và dịch vụ mua sắm tạo nên nhiều lựa chọn trải nghiệm tại cùng một điểm đến. Cách phát triển này góp phần mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hóa nhu cầu lưu trú và tạo cơ sở cho các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển song hành.‏

‏Ngày càng có đông du khách trong nước và quốc tế chọn CaraWorld làm điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí‏

‏Trên nền tảng các tiện ích đã vận hành, KN Cam Ranh tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư những cấu phần mới như công viên nước Cara Water Park quy mô 6,7 ha, khu bến du thuyền và các tổ hợp vui chơi, giải trí. Việc bổ sung các sản phẩm theo từng giai đoạn nhằm mở rộng hệ trải nghiệm, đa dạng hóa hoạt động du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của CaraWorld. Cùng với lợi thế kết nối từ sân bay quốc tế Cam Ranh và mạng lưới cao tốc liên vùng, các hạng mục này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Bãi Dài trên thị trường nghỉ dưỡng.‏

‏Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, thương mại và an cư tại Bãi Dài‏

‏Lượng du khách cùng các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ tại CaraWorld đang mở ra triển vọng kinh doanh cho các phân khu bất động sản trong khu đô thị. Nắm bắt tiềm năng phát triển du lịch và thương mại tại Bãi Dài, KN Cam Ranh từng bước hoàn thiện các phân khu nhà ở, phố thương mại, góp phần hình thành cộng đồng cư dân và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tại điểm đến.‏

‏Môi trường sống tại CaraWorld kết nối liền mạch các trải nghiệm nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe‏

‏Tháng 10 vừa qua, KN Cam Ranh đã tổ chức bàn giao những căn nhà phố biển đầu tiên tại các tiểu khu Hy Lạp và Ma-rốc thuộc phân khu Sông Town, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng sang sử dụng và vận hành thực tế. Trong quý IV/2026, hàng trăm căn nhà dự kiến được tiếp tục bàn giao cho khách hàng, với tiêu chuẩn hoàn thiện nội thất và chỗ đỗ xe riêng.‏

‏Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Phúc Toàn, đại diện TPLand, cho rằng khả năng sử dụng thực tế và khai thác công năng ngày càng được khách hàng quan tâm khi lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng. Theo ông, việc Sông Town bắt đầu bàn giao trong bối cảnh nhiều tiện ích tại CaraWorld đã đi vào hoạt động tạo thêm cơ sở để chủ sở hữu xây dựng phương án sử dụng, lưu trú hoặc kinh doanh dịch vụ.‏

‏Cư dân Sông Town đã chính thức nhận nhà, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch nghỉ dưỡng và kinh doanh‏

‏Bên cạnh các hoạt động phục vụ du khách, KN Cam Ranh cũng chú trọng bổ sung những tiện ích gắn với nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cư dân. Hiện tại, chủ đầu tư đang hợp tác với nhiều đối tác phát triển tiện ích nhằm mở rộng hệ thống dịch vụ tại CaraWorld, góp phần hoàn thiện môi trường sống và tạo thêm cơ sở phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ dân sinh.‏

‏Quá trình phát triển CaraWorld cũng được ghi nhận qua các giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản. Tại Vietnam Property Awards 2025, dự án CaraWorld được vinh danh ở hạng mục "Đại đô thị biển xuất sắc nhất", Sông Town đạt danh hiệu "Dự án nhà ở ven biển xuất sắc nhất", trong khi KN Holdings được ghi nhận là "Nhà phát triển đa lĩnh vực xuất sắc nhất".‏

‏Nửa cuối năm 2026, KN Holdings tiếp tục được ghi nhận tại một số giải thưởng và bảng xếp hạng như Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á trong khuôn khổ APEA và Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam bình chọn. Những ghi nhận này càng khẳng định uy tín thương hiệu và định hướng phát triển của Tập đoàn, bên cạnh những kết quả đầu tư, triển khai thực tế tại CaraWorld.‏

‏Có thể nói, từ quy hoạch tổng thể đến những công trình đã đi vào vận hành và các sản phẩm bắt đầu được bàn giao, CaraWorld đang từng bước chuyển hóa định hướng phát triển đô thị biển tích hợp thành những giá trị hiện hữu. Quá trình này phản ánh tầm nhìn đầu tư dài hạn của KN Holdings, đồng thời cho thấy vai trò của KN Cam Ranh trong việc tổ chức triển khai, kết nối các cấu phần du lịch, thương mại và an cư tại Bãi Dài.‏

‏Với định hướng phát triển theo từng giai đoạn, CaraWorld đặt mục tiêu mở rộng không gian du lịch, dịch vụ và đô thị tại Cam Ranh, đồng thời tạo lập một điểm đến có sức sống quanh năm. Đây cũng là hành trình thể hiện cách KN Holdings tiếp cận các dự án quy mô lớn: bắt đầu từ tầm nhìn tổng thể, được hiện thực hóa bằng năng lực đầu tư, triển khai và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái trong dài hạn.‏