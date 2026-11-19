Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa tại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố đã thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối

Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà, trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố và các sở, ngành, đơn vị, cùng với khảo sát thực địa tại 3 vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án: Công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng (Km15, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên); nút giao Đại lộ Thăng Long (Km28+900, xã Sơn Đồng) và nút giao quốc lộ 6 (Km38+100, phường Yên Nghĩa), Đoàn giám sát ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND thành phố trong việc chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu, bố trí khảo sát.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn tập trung kiểm tra tình hình thi công, tiến độ các hạng mục, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời nghe báo cáo trực tiếp từ Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương về kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh cùng những kiến nghị, đề xuất.

Đoàn giám sát khảo sát tại nút giao Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Văn Tuyến

Báo cáo của UBND thành phố đã tự đánh giá rủi ro chậm mốc được giao tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội ở “mức đỏ”, thể hiện thái độ cầu thị. Báo cáo bổ sung đã cung cấp tiến độ từng gói thầu, kế hoạch thi công theo tháng, kế hoạch vốn theo năm và một số số liệu chính thức.

Kết quả cho thấy, thành phố đã thực hiện vai trò cơ quan đầu mối, áp dụng các cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Giải phóng mặt bằng thực hiện một lần theo quy hoạch: Đoạn qua Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12km (98,97%); 13 khu tái định cư đã được xây dựng. Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Nội) cơ bản hoàn thành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành địa phận Hà Nội) đạt khoảng 90% giá trị sản lượng, 4 gói thầu xây lắp đạt 69,93% - 99,80%, đã gia hạn hợp đồng đến 31-12-2026, thông xe kỹ thuật khoảng 15km từ ngày 10-10-2026. Đến hết tháng 10-2026, Tiểu dự án đầu tư công có 4/9 gói thầu vượt, 3 gói đáp ứng, 2 gói chậm tiến độ Hợp đồng BOT; 11/11 gói thầu phần vốn nhà đầu tư chậm...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và chưa đạt, trong đó đánh giá rõ về số lượng, chất lượng. Việc báo cáo căn cứ vào Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố xác định khép kín các tuyến đường vành đai là nhiệm vụ trọng điểm của nhiệm kỳ, Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành đường Vành đai 4 trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với các nội dung chậm; làm rõ kế hoạch tăng tốc theo tháng cho các hạng mục đường găng, kèm điều kiện về bệ đúc, vật liệu, nhân lực, thiết bị; khả năng bố trí vốn năm 2027, 2028, việc bố trí vốn chậm năm 2026, căn cứ pháp lý của khoản tăng tổng mức đầu tư khoảng 2.524 tỷ đồng và việc kiểm soát dòng vốn của nhà đầu tư...

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 qua địa bàn thành phố Hà Nội được coi là điển hình của sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của hệ thống chính trị. Trong đó, Hà Nội đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là địa phương chủ trì thực hiện dự án. Qua thời gian thực hiện dự án đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong quản lý dự án, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Văn Tuyến

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, dự án là một công trình lớn, phức tạp với nhiều thách thức về tài chính, hành chính và phối hợp liên vùng. Mặc dù có những khó khăn, nhưng thành phố sẽ tiếp tục quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành nhằm hoàn thành dự án đúng theo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các địa phương.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn giao Sở Tài chính tổng hợp các ý kiến của Đoàn giám sát nhằm hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Nhấn mạnh bên cạnh đường “đường găng” tiến độ cần có “đường găng” về vốn cho dự án, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Sở Tài chính Hà Nội quan tâm đến công tác thanh toán, giải ngân vốn bảo đảm tiến độ của dự án; đồng thời xem xét tham mưu kế hoạch bố trí, phân bổ vốn ngân sách năm 2027 cho dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo của UBND thành phố và các sở ngành liên quan. Các phụ lục kèm theo báo cáo bảo đảm đầy đủ, chi tiết về số liệu, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến công tác thực hiện dự án.

Dự án đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thi công. Đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12km mặt bằng, đạt 98,97%; xây dựng 13 khu tái định cư; dự án thành phần 1.1 cơ bản hoàn thành; đường song hành đạt khoảng 90% giá trị sản lượng, trong đó khoảng 15km đã được thông xe kỹ thuật. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các nhà thầu và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố, kết quả khảo sát và những nội dung đã trao đổi, giải trình tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hà đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; bổ sung, cập nhật báo cáo, đối chiếu, thống nhất số liệu về tiến độ, khối lượng, nguồn vốn, tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với một số vấn đề vượt thẩm quyền, đồng chí Trần Thanh Hà cho biết sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khẳng định dự án quan trọng có tính chiến lược của thành phố và Vùng Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị việc triển khai dự án cần phối hợp liên vùng giữa thành phố Hà Nội với các địa phương, bảo đảm đồng bộ trong thực hiện dự án.

Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chủ động tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong hoạt động giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Hà cho rằng, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 sẽ là kinh nghiệm trong việc triển khai chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.