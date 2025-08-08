Carlsberg Việt Nam chỉ bán được 133 triệu lít bia trong 6 tháng, nộp ngân sách 1.500 tỷ đồng, vẫn dự kiến chạy DA nâng công suất lên 600 triệu lít vào tháng 9

Theo Cổng TTĐT Thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam để thúc đẩy tiến độ dự án mở rộng công suất nhà máy bia tại KCN Phú Bài.

Tại buổi làm việc ngày 7/8, đại diện Carlsberg Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục là giai đoạn khó khăn với ngành bia do sức mua yếu, xu hướng tiêu dùng thay đổi và áp lực cạnh tranh gia tăng. Tổng sản lượng tiêu thụ của công ty chỉ đạt khoảng 133 triệu lít , giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn duy trì việc làm ổn định cho hơn 1.600 lao động, đồng thời đóng góp trên 1.500 tỷ đồng vào ngân sách, một con số được lãnh đạo thành phố đánh giá là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh chung.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đề xuất thành phố hỗ trợ trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát bia thủ công không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, vốn đang ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín thương hiệu.

﻿Liên quan tới nhà máy bia Carlsberg ở KCN Phú Bài, báo cáo từ Carlsberg Việt Nam cho biết dự án mở rộng nhà máy bia Huế có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng . Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lắp đặt thiết bị và chạy thử. Dự kiến dây chuyền nâng công suất từ 410 triệu lít lên 600 triệu lít/năm sẽ chính thức vận hành vào tháng 9/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đánh giá cao vai trò của Carlsberg Việt Nam. Ông cho biết thành phố sẽ lắng nghe và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, từ vấn đề hạ tầng kỹ thuật đến thủ tục hành chính và môi trường đầu tư.

Là một thương hiệu lớn của Đan Mạch, Carlsberg gia nhập thị trường Việt Nam năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg Đông Dương. Carlsberg hiện có thị phần đáng kể tại thị trường bia miền Trung với thương hiệu bình dân Huda. Theo một số báo cáo, hãng bia đang ở vị trí thứ 4 tại thị trường Việt Nam với khoảng 8% thị phần.

Dự kiến, dự án mở rộng này sẽ đưa nhà máy trở thành cơ sở lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm những cơ sở sản xuất có năng suất cao nhất trên toàn cầu của doanh nghiệp.﻿﻿

Các sản phẩm của Nhà máy bia Carlsberg Việt Nam bao gồm: Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Tuborg Ice, Somersby, Huda, Huda Ice Blast, Huda Gold và Halida.

