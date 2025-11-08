Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Dấu ấn từ sự ghi nhận của cộng đồng

Được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), EuroCham Gala Dinner & Business Awards là sự kiện uy tín tôn vinh những đóng góp nổi bật của các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam trong hành trình thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên EuroCham giới thiệu hạng mục "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng", với kết quả được bình chọn trực tiếp bởi cộng đồng và các thành viên trong mạng lưới doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Đối với Carlsberg Việt Nam, chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt – là sự ghi nhận cho hơn ba thập kỷ kiên định theo đuổi sứ mệnh "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn." Không chỉ là niềm tự hào thương hiệu, giải thưởng còn khẳng định giá trị nhân văn và tinh thần phát triển bền vững mà Carlsberg không ngừng vun đắp trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam.

"Giải thưởng này là nguồn động lực to lớn, khẳng định hành trình mà Carlsberg Việt Nam đã bền bỉ theo đuổi – biến cam kết phát triển bền vững thành hành động cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng," đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ. "Hơn ba thập kỷ qua, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu, mà là con đường để doanh nghiệp lớn mạnh cùng xã hội. Từ đổi mới trong sản xuất, quản lý tài nguyên có trách nhiệm đến các chương trình cộng đồng ý nghĩa, Carlsberg Việt Nam không chỉ sản xuất bia, chúng tôi kiến tạo cơ hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia và cùng Việt Nam hướng tới một tương lai tươi sáng hơn."

Hành trình bền bỉ vì cộng đồng

Trong suốt hành trình phát triển, Carlsberg Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho xã hội, từ mang nguồn nước sạch đến người dân miền Trung, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đến lan tỏa yêu thương qua các chương trình Tết hằng năm... Với Carlsberg Việt Nam, giá trị bền vững không đến từ những hành động đơn lẻ, mà được vun đắp qua từng nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm lâu dài.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu nhất là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì Miền Trung yêu thương", được khởi động từ năm 2019, thể hiện cam kết lâu dài của công ty đối với một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của cuộc sống: nước sạch.

Sau bảy năm triển khai, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, góp phần cải thiện sinh kế cho khoảng 40.000 người tại các tỉnh miền Trung. Riêng trong năm 2025, bốn công trình cấp nước mới tiếp tục được khởi công với sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền địa phương, hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận nguồn nước bền vững, an toàn và chủ động hơn.

Sau bảy năm triển khai, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ dân khắp các tỉnh miền Trung

Hơn một thập kỷ lan tỏa yêu thương cùng miền Trung thân yêu

Song song với hành trình mang nước sạch đến với cộng đồng, Carlsberg Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia qua chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", một sáng kiến nhân văn đã được duy trì hơn một thập kỷ, giúp mang hơi ấm mùa xuân và niềm vui sum vầy đến với hàng chục nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, chương trình đã trao gửi hơn 75.000 phần quà tới người dân ở 9 tỉnh miền Trung, giúp niềm vui ngày Tết trở nên trọn vẹn hơn, để "Tết đủ đầy" không chỉ là lời chúc, mà trở thành hiện thực dưới mỗi mái nhà trong dịp đoàn viên.

Hơn một thập kỷ, 75.000 phần quà Tết được trao gửi tới tận tay người dân ở 9 tỉnh miền Trung

Tinh thần trách nhiệm của Carlsberg Việt Nam còn được thể hiện rõ nét trong những thời khắc gian nan nhất. Gần đây nhất, khi miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, phải gánh chịu trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, công ty đã nhanh chóng quyên góp 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiệt hại và ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỷ đồng giúp người dân Huế và Đà Nẵng ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử

Trước đó, trong năm 2024, khi bão Yagi đổ bộ miền Bắc, Carlsberg Việt Nam cùng tập thể nhân viên đã kịp thời chung tay đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Vì một tương lai phát triển bền vững cùng Việt Nam

Giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" của EuroCham trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Carlsberg Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để công ty tiếp tục hành trình kiến tạo những giá trị lâu dài cho con người và xã hội Việt Nam.

"Là một phần trong chiến lược toàn cầu Together Towards ZERO & Beyond của Tập đoàn Carlsberg, chúng tôi đang tăng tốc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028." đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ. "Quan trọng hơn, mỗi bước đi trong hành trình bền vững này đều hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực cho con người – từ nhân viên, đối tác đến cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Giải thưởng này là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về lý do khiến chúng tôi bắt đầu: để không chỉ sản xuất ra những thức bia hảo hạng, mà còn cùng Việt Nam vun đắp một tương lai xanh và bền vững hơn."