Carmate - dấu ấn cổ điển trên thị trường phụ kiện xe hơi cao cấp

Trong đời sống hàng ngày, khi đi ra ngoài việc lái xe dừng đỗ không tránh khỏi những tình huống gây cản trở cho người khác, do đó một chiếc bảng số điện thoại xe hơi giúp người khác liên hệ khi cần là thứ nên có trên mọi chiếc xe văn minh. Trên thị trường hiện nay có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm bảng số điện thoại cho xe hơi giá chỉ từ vài chục ngàn đồng, tuy nhiên đa phần các sản phẩm này đều không có thương hiệu, chất lượng thấp, thiết kế đơn điệu, ... khiến người tiêu dùng rất khó khăn để tìm được một sản phẩm ưng ý.

Thấu hiểu được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng không chỉ cần một sản phẩm chất lượng mà còn thể hiện được phần nào cá tính cũng như phong cách cá nhân độc đáo, vừa qua Carmate đã hợp tác cùng BBDD (ColourX Studio & Kailekaile Techology) ra mắt Bộ sưu tập "The Classic Reborn" giới thiệu các sản phẩm bảng số điện thoại chuyên dụng dành cho xe hơi với phong cách cổ điển vượt thời gian đầy ấn tượng, các sản phẩm này đã nhanh chóng trở thành điểm sáng & được khách hàng hào hứng đón nhận.

The Keyboardman: "Bàn phím cơ" dành cho xe hơi

Một chiếc bảng số điện thoại được thiết kế lấy cảm hứng từ bàn phím cơ cổ điển mang đến cảm giác hoài cổ kết hợp với màu sắc tươi sáng đầy tinh thần tuổi trẻ, đặc biệt âm thanh đậm chất ASMR từ phím bấm là điểm nhấn sáng tạo độc đáo gây ấn tượng mạnh cho khách hàng. The Keyboardman sẽ là một sự lựa chọn đầy cá tính giúp tô điểm thêm cho không gian nội thất xe.

The Pod: "Quả đậu" cổ điển

Quả đậu - biểu tượng của sự no đủ giàu có, thịnh vượng may mắn cũng như đỗ đạt thành công trong văn hóa xưa đã được kết hợp hài hòa trong một thiết kế đậm chất hiện đại với đường nét bo tròn cùng màu sắc tươi sáng nổi bật, The Pod có thiết kế nhỏ gọn nên có thể dễ dàng đặt ở nhiều vị trí khác nhau trên xe, những ai yêu sự tối giản và tinh tế sẽ thích sản phẩm này.

The Telephone: "Điện thoại" ký ức

Một chiếc điện thoại mang dấu ấn ký ức thời gian từ những ngày xưa cũ trở về, tuy đã không còn phổ biến cho tới ngày nay nhưng mỗi khi nhìn thấy đều gợi lại cảm xúc mãnh liệt, đó là nguồn cảm hứng tạo nên sản phẩm này. The Telephone được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, không chỉ có thể sử dụng như một bảng số điện thoại thông thường mà đây còn như một món đồ trang trí đầy cá tính.



Thông qua bộ sưu tập này, Carmate muốn mang đến một màu sắc tươi mới cho các dòng sản phẩm phụ kiện cho xe hơi, không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng hàng ngày, các phụ kiện này còn là điểm nhấn để tạo nên dấu ấn cá nhân cũng như tạo ra các cảm xúc tích cực cho cuộc sống. Đây cũng là niềm cảm hứng mà Carmate đã truyền tải tới khách hàng thông qua các bộ sưu tập ra mắt thời gian gần đây

Từ ngày thành lập đến nay, Carmate đã không ngừng đổi mới và lắng nghe ý kiến khách hàng để tạo ra những sản phẩm phụ kiện xe hơi không chỉ cao cấp về chất lượng mà còn mang lại cảm xúc khi sử dụng mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam và hướng tới thị trường quốc tế.

Thông tin liên hệ:



CARMATE CO,. LTD

Trụ sở: PG Bank Building, 190 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: www.carmate.vn

Email: info@carmate.vn

Hotline: 084.900.1900