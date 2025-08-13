Casamia Balanca Hoi An - Biệt thự ven sông giữa “tâm xanh” di sản

Vị trí "tứ cận" – lợi thế không thể nhân bản

Casamia Balanca Hoi An nằm giữa hai di sản thiên nhiên và văn hóa: phố cổ Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Dự án sở hữu thế đất hiếm với "tứ cận": giáp sông – cận biển – kề rừng dừa nước tự nhiên 200 tuổi – liền trục đại lộ ven biển. Đây cũng là quỹ đất sinh thái cuối cùng ở vùng lõi phát triển Đà Nẵng – Hội An, nơi vừa bảo tồn thiên nhiên nguyên bản, vừa kết nối thuận tiện tới các trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm.

Dự án Casamia Balanca Hoi An tọa lạc tại vị trí hiếm có

Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để đến biển Cửa Đại, 10 phút vào trung tâm phố cổ Hội An, và 30 phút kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vị trí đắt giá này không chỉ thuận lợi về mặt giao thông, mà còn nằm trong vùng tăng trưởng trọng điểm Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai, nơi đang thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào hạ tầng, dịch vụ và du lịch, hứa hẹn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Phong cách sống ven sông – trải nghiệm khó tìm

Được ấp ôm bởi thiên nhiên trù phú, nằm dọc theo dòng chảy hiền hòa của sông Cổ Cò, mỗi căn biệt thự Forestside tại Casamia Balanca Hoi An đều sở hữu bến du thuyền riêng ngay trước hiên nhà – đặc quyền khó có thể tìm thấy ở các dự án khác. Đây là phong cách sống đậm chất hào hoa dành cho những ai yêu sự kết nối bằng đường thủy và trân trọng giá trị sông nước – điều vốn chỉ xuất hiện ở các cộng đồng ven sông, ven biển giàu bản sắc như Saint-Tropez (Pháp), Portofino (Ý) hay Miami (Mỹ)…

Giá trị thụ hưởng này càng được củng cố khi TP. Đà Nẵng đang triển khai hơn 7.200 tỷ đồng để phát triển ngành công nghiệp du thuyền, cùng dự án nạo vét sông Cổ Cò giúp rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường thủy từ Đà Nẵng vào Hội An. Đây là bước đệm để hình thành tuyến du lịch đường thủy trong ngày, gia tăng sức hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế, hình thành các khu vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven sông và tiềm năng khai thác cho các dự án. Điều này góp phần gia tăng giá trị dài hạn cho các bất động sản sinh thái ven sông như Casamia Balanca Hoi An.

Phối cảnh biệt thự Forestside tại Casamia Balanca Hoi An

Casamia Balanca Hoi An được vinh danh "Khu đô thị có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam" nhờ tái hiện tinh tế nét đẹp phố Hội trong một tổng thể hiện đại. Mái ngói nâu, tường vàng, hoa giấy cùng cảnh quan "trên bến dưới thuyền" tạo nên không gian vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Dự án không những mang đậm yếu tố thẩm mỹ hài hòa giữa truyền thống và đương đại, mà còn truyền tải triết lý "gìn giữ di sản truyền đời" cho mai sau.

Toàn khu chỉ giới hạn 106 căn biệt thự Forestside – bảo chứng cho tính khan hiếm, đúng tinh thần sản phẩm giới hạn. Chủ nhân tại đây vừa tận hưởng nhịp sống yên bình giữa thiên nhiên, vừa được phục vụ bởi hệ tiện ích chuẩn resort cao cấp: hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, clubhouse, phòng gym, nhà hàng, khách sạn 5 sao được vận hành bởi đơn vị quốc tế danh tiếng… tất cả được quy hoạch và vận hành trong một hệ sinh thái khép kín.

Tài sản đầu tư chiến lược

Theo báo cáo của CBRE, trong nửa đầu năm 2025, toàn thị trường Đà Nẵng – Hội An chỉ ghi nhận khoảng 815 căn biệt thự thấp tầng được mở bán. Nằm tại trung tâm Hội An cùng pháp lý đầy đủ rõ ràng, Casamia Balanca Hoi An sở hữu lợi thế vượt trội trong bối cảnh nhu cầu sống, nghỉ dưỡng kết hợp làm việc (staycation) và khai thác lưu trú cao cấp đang tăng mạnh.

Thêm vào đó, Đà Nẵng mới đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng trở thành trung tâm tài chính – dịch vụ hàng đầu khu vực, thu hút đông đảo chuyên gia cao cấp tới làm việc và sinh sống lâu dài.

Phối cảnh quảng trường trung tâm dự án

Biệt thự Forestside Casamia Balanca Hoi An có mức giá từ 16 tỷ, quyền sở hữu lâu dài, nhận nhà ngay từ 6 - 17 tháng. Chính sách bán hàng linh hoạt: miễn phí quản lý 01 năm, tặng thẻ trải nghiệm tiện ích nội khu, tặng gói nội thất… Khách hàng không vay ngân hàng được chiết khấu 9% khi thanh toán đúng tiến độ và 10% lãi dòng tiền; hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị hợp đồng, 0% lãi suất trong 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn 2 năm; góp phần tối ưu hóa cho việc đầu tư hiệu quả ngay từ ban đầu.

Biệt thự Forestside Casamia Balanca Hoi An không chỉ là một chốn an cư lý tưởng, mà còn là lựa chọn của những chủ nhân tinh tường, am hiểu giá trị đất, nhìn xa và đón trước thời cuộc. Nơi đây sở hữu giá trị bền vững, hội tụ "bộ ba di sản": di sản văn hóa, di sản sinh thái và di sản đầu tư.