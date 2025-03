Cát Bà - Điểm đến quốc tế tiếp theo của Việt Nam?

Việc được Riot Games – "cha đẻ" của Liên Minh Huyền Thoại với 650 triệu người chơi toàn cầu – lựa chọn làm bối cảnh phim truyền hình sắp ra mắt vào cuối năm 2025 là cơ hội vàng để Cát Bà bước ra thế giới. Đây không chỉ là một dấu ấn điện ảnh mà còn là cú hích mạnh mẽ cho du lịch Cát Bà, giống như cách nhiều bộ phim đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của các điểm đến trên thế giới.

Khi điện ảnh có thể đổi đời một điểm đến

Lịch sử du lịch thế giới đã chứng minh sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa một địa danh trở thành điểm đến toàn cầu. New Zealand trước đây chỉ là thiên đường cho dân ưa mạo hiểm, nhưng khi "Chúa tể những chiếc nhẫn" ra mắt, du khách đổ về khám phá vùng đất "Trung Địa" ngoài đời thực, khiến lượng khách quốc tế tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ. Chính phủ nước này thậm chí còn phát triển chiến lược du lịch Middle-Earth, biến New Zealand thành một trong những điểm đến điện ảnh hấp dẫn nhất thế giới.

Du lịch Bali bùng nổ sau bộ phim "Eat, Pray, Love". Ảnh: Adobe Stock

Tại Đông Nam Á, Bali bùng nổ nhờ bộ phim "Eat, Pray, Love", đưa hòn đảo này trở thành thánh địa du lịch của phương Tây. Theo The New York Times, lượng khách Mỹ đến Bali tăng 30% sau khi phim ra mắt, còn Journal of Travel & Tourism Marketing ghi nhận 20% du khách được khảo sát cho biết họ đến đây nhờ bộ phim. Ubud - bối cảnh chính trong phim - từ một thị trấn nhỏ đã trở thành trung tâm yoga, thiền và nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu.

Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện, mà còn là chiến lược quảng bá du lịch mạnh mẽ. Với việc Cát Bà được chọn làm bối cảnh cho phim của Riot Games, hòn đảo này đang có cơ hội bước lên bản đồ du lịch thế giới theo cách mà New Zealand hay Bali đã từng làm.

Cát Bà và thời khắc "vàng" để bứt phá

Việc Riot Games chọn Cát Bà làm bối cảnh không chỉ là dấu ấn điện ảnh, mà còn đánh dấu bước ngoặt đưa hòn đảo này lên bản đồ du lịch quốc tế. Những năm gần đây, Cát Bà liên tục xuất hiện trên truyền thông thế giới. Cuối năm 2024, CNN phát sóng TVC quảng bá 30 giây về quần đảo, đưa hình ảnh thiên nhiên kỳ vĩ của nơi đây đến hàng triệu người xem quốc tế. Theo Agoda, Cát Bà đã lọt vào nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam đầu năm 2025, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách nước ngoài.

Du khách nước ngoài tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên Cát Bà. Ảnh: Hoàng Anh

Điều khiến Cát Bà hấp dẫn du khách quốc tế phần lớn đến từ cảnh quan thiên nhiên độc đáo có một không hai. Quần đảo Cát Bà bao gồm gần 400 hòn đảo lớn nhỏ mọc lên giữa biển khơi, tạo thành bức tranh non nước hữu tình hiếm nơi nào sánh được. Trong đó, Vịnh Lan Hạ sở hữu vẻ đẹp thơ mộng với hàng trăm núi đá vôi ôm lấy những bãi biển cát trắng mịn và nước biển trong xanh, từng được trang du lịch Thrillist (Mỹ) ca ngợi là điểm đến đẹp nhất Việt Nam.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Cát Bà còn sở hữu những danh hiệu bảo tồn quan trọng. Năm 2023, UNESCO chính thức công nhận Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới, đưa nơi đây trở thành một trong những biểu tượng sinh thái toàn cầu. Đây là di sản liên tỉnh tiên phong của Việt Nam, ghi nhận không chỉ vẻ đẹp của quần đảo mà còn hệ sinh thái đa dạng với loài voọc Cát Bà quý hiếm chỉ còn chưa đến 80 cá thể trên thế giới. Đối với du khách nước ngoài, những yếu tố hoang sơ mà không hoang vu này mang đến một sức hút đặc biệt.

Cáp treo là hình thức phương tiện xanh giúp Cát Bà ngày càng dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Huy Tuấn

Hạ tầng du lịch cũng được đầu tư mạnh mẽ, giúp Cát Bà đang ngày càng dễ tiếp cận hơn. Tuyến cáp treo ba dây vượt biển rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền chỉ còn 15 phút, trong khi trên đảo, những phương tiện xanh như hệ thống xe buýt điện, buggy điện giúp du khách di chuyển thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Show diễn Jetski bắn pháo hoa hoành tráng sẽ ra mắt tại Cát Bà vào tháng 5. Ảnh: Kim Liên

Không dừng lại ở đó, Cát Bà đang hướng đến trở thành trung tâm du lịch – giải trí quốc tế với Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island do Sun Group phát triển. Hàng loạt trải nghiệm mới sẽ ra mắt, nổi bật là show Jetski bắn pháo hoa lớn nhất thế giới – "Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" - Symphony of the Green Island, được đầu tư gần 200 tỷ đồng, quy tụ dàn vận động viên thể thao mạo hiểm hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, Chợ đêm VUI-Fest Bazaar sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực và giải trí đêm đặc sắc, cùng hàng trăm gian hàng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba Gastro Pub phục vụ các bữa ăn cả ngày với bia thủ công chuẩn hương vị Đức - Sun KraftBeer. Nhà hàng cũng là địa điểm lý tưởng nhất để có thể chiêm ngưỡng pháo hoa từ show Bản Giao Hưởng Đảo Xanh. Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua chính là bãi tắm Các Bà dài gần 1km, sở hữu "rừng dừa" độc nhất vô nhị trên đảo, mở cửa đón khách từ 30/4, hứa hẹn trở thành trải nghiệm lý tưởng giữa thiên nhiên.

Thay đổi nhưng vẫn giữ được sự độc đáo từ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, nâng cấp trải nghiệm du lịch lên một tầm cao mới, Cát Bà đã sẵn sàng đón làn sóng du khách quốc tế và cả trong nước, trở thành một trong những điểm đến đáng mong chờ nhất tại Việt Nam trong thời gian tới.