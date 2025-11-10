Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới

10-11-2025 - 20:01 PM | Thị trường

20 kg bạc dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới- Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Trung Dũng cùng số tang vật bị thu giữ

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương (SN 1996, trú tại số 11, 13 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (SN 1993, trú tại khu Trung, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ Luật hình sự; Khởi tố bị can đối với Phùng Trung Dũng (SN 2008, trú tại khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Thị Hằng (SN 1985) và Lương Văn Tuân (SN 1991), cùng trú tại khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi 19 giờ ngày 20-10, tại khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20 kg Bạc, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nilon kích thước khoảng 15x8 cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.

Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới- Ảnh 2.

Số bạc dưới dạng các viên nhỏ hình tròn, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới

Quá trình điều tra, cơ quan công an ban đầu xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời.

Khoảng 19 giờ ngày 20-10, Hằng, Tuân, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đưa về nhà Vũ Thị Hằng tại số 466 Mạc Đĩnh Chi, thuộc khu 7, phường Móng Cái 3 cất giấu đợi Vũ Duy Khương đến nhận thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan ảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu, phương tiện có liên quan và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Theo Tr.Đức

Người Lao Động

