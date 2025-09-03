Cậu bé 11 tuổi kiếm 14 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trà sữa ở chợ đêm

Một học sinh tiểu học tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã gây chú ý khi kiếm được khoảng 4.000 nhân dân tệ (khoảng gần 14,8 triệu đồng) mỗi tháng trong kỳ nghỉ hè nhờ kinh doanh trà sữa ở chợ đêm.

Cậu bé có biệt danh “Gạo Nếp”, 11 tuổi, hiện là học sinh lớp 5. Em được mẹ cho phép mở quầy hàng rong như một phần thưởng sau khi đứng nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ với điểm số gần như tuyệt đối: 100 điểm tiếng Anh, 100 điểm toán và 98 điểm tiếng Trung.

Chị Lý, mẹ của Gạo Nếp cho biết cậu bé có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực và sớm bộc lộ tư duy kinh doanh. Trước khi khai trương, Gạo Nếp đã tự nghiên cứu công thức, dành hai buổi tối khảo sát các khu chợ đêm ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), phân tích vị trí và lựa chọn địa điểm phù hợp. Ngày 17/7, quầy trà sữa của cậu bé chính thức đi vào hoạt động, mở cửa từ 6h30 sáng đến 11h đêm mỗi ngày.

Trong vai trò “ông chủ nhí”, Gạo Nếp tỏ ra tự tin và thành thạo khi phục vụ khách hàng. Em còn thuê bà ngoại và một bạn cùng lớp hỗ trợ, trả lương bằng chính thu nhập từ quầy hàng. Theo mẹ của cậu bé, công việc bận rộn đến mức đôi khi con trai còn không kịp ăn tối.

Ông chủ Gạo Nếp rất tự tin (Nguồn: Douyin)

Trong ngày khai trương, quán trà sữa của Gạo Nếp chỉ bán được 6 cốc. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, quầy hàng nhanh chóng thu hút đông đảo khách tìm đến ủng hộ. Nhờ vậy, trung bình mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, cậu bé vẫn thu lãi khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương 11 triệu đồng).

Theo chị Lý, sự nổi tiếng bất ngờ không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn giúp con trai trở nên tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống.

Ngoài việc kinh doanh, cậu bé còn có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực, thường tự mày mò làm sushi, sandwich và nhiều món phức tạp khác. Dù vậy, gia đình cho biết quán trà sữa chỉ hoạt động trong mùa hè để trải nghiệm, và từ tháng 9 Gạo Nếp sẽ trở lại tập trung vào việc học.

Tuy rằng kiếm được thu nhập "khủng", Gạo Nếp vẫn sẽ tập trung vào việc học trong năm học mới (Nguồn: Shutterstock)

Câu chuyện về “ông chủ nhí” bán trà sữa nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trước tinh thần kinh doanh của cậu bé 11 tuổi. “Tôi đã thấy một ông trùm kinh doanh tương lai đây rồi,” một người dùng mạng viết.

Một số khác chia sẻ theo cách hài hước: “Tôi luôn dặn con trai rằng nếu không học hành chăm chỉ thì sau này sẽ phải đi bán hàng rong. Nhưng nhìn Gạo Nếp, có lẽ chỉ học sinh xuất sắc mới đủ ‘điều kiện’ để bán hàng rong.”

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến ca ngợi sự ủng hộ từ phía gia đình. “Thật may mắn nếu có một người mẹ cởi mở và sẵn sàng tạo cơ hội như vậy,” một tài khoản nhận xét.

Nguồn: South China Morning Post