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Cậu bé 13 tuổi ở Trung Quốc cao hơn 2 mét, chiếc bát ăn cơm cũng gây bất ngờ

| | Sống

Mới 13 tuổi nhưng đã cao 2,01 m, cậu bé ở Sơn Đông khiến nhiều người bất ngờ khi có khẩu phần ăn lớn đến mức gia đình phải chuẩn bị riêng một chiếc bát cỡ đại.

Một cậu bé 13 tuổi ở thành phố Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý sau khi hình ảnh về chiều cao và sinh hoạt hằng ngày của cậu được chia sẻ trên mạng.

Ở tuổi 13, cậu đã cao tới 2,01 m. Khi đứng thẳng trong nhà, vóc dáng của cậu gần tương đương chiều cao khung cửa, tạo nên hình ảnh khá đặc biệt.

Ngay cả khi đi học, cậu bé cũng nổi bật với chiều cao vượt trội, hơn hẳn các bạn cùng trang lứa (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên thú vị không chỉ là chiều cao của cậu bé mà còn là chiếc bát cơm được gia đình chuẩn bị riêng. So với bát ăn thông thường, chiếc bát này có kích thước lớn hơn đáng kể. Người mẹ sử dụng nó để chuẩn bị khẩu phần ăn phù hợp với nhu cầu của con.

Theo chia sẻ của gia đình, cậu bé có sức ăn khá lớn. Lượng thức ăn cậu tiêu thụ được cho là khoảng gấp đôi một người trưởng thành bình thường. Khi cơ thể tiếp tục phát triển, khẩu phần ăn của cậu cũng tăng theo.

Thực tế, chiều cao vượt trội của cậu đã được nhận thấy từ nhiều năm trước. Khi học lớp 3 hoặc lớp 4, cậu đã cao khoảng 1,75 m, vượt xa phần lớn bạn bè cùng lớp.

Từ khoảng 6-7 tuổi, cậu bé đã không còn sử dụng bát đĩa dành cho trẻ em mà chuyển sang dùng đồ ăn có kích thước như người lớn. Khi lớn hơn và chiều cao tiếp tục tăng, nhu cầu ăn uống của cậu cũng thay đổi. Gia đình sau đó chuẩn bị một chiếc bát lớn hơn dành riêng cho cậu.

Mẹ chuẩn bị riêng chiếc bát lớn để phù hợp với khẩu phần ăn của cậu bé (Ảnh: Sina)

Chiều cao nổi bật của cậu bé cũng được cho là có nền tảng từ gia đình. Cả bố và mẹ cậu đều là huấn luyện viên chèo thuyền kayak chuyên nghiệp. Bố cậu cao 1,94 m, trong khi bà ngoại cao 1,76 m. Gia đình có nhiều thành viên sở hữu chiều cao đáng kể.

Hình ảnh cậu bé 13 tuổi đứng cạnh khung cửa hay sử dụng chiếc bát lớn được chuẩn bị riêng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi đặt cạnh những vật dụng quen thuộc trong nhà, vóc dáng vượt trội của cậu càng trở nên rõ rệt.

Trường hợp của cậu bé ở Sơn Đông gây chú ý bởi sự phát triển thể chất đặc biệt so với những trẻ cùng độ tuổi, đồng thời đi kèm khẩu phần ăn lớn và những vật dụng được gia đình điều chỉnh theo thể trạng của cậu.

Tuy nhiên, sự phát triển chiều cao ở trẻ em có thể khác nhau đáng kể và chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có di truyền, dinh dưỡng, vận động và đặc điểm phát triển của từng cá nhân. Vì vậy, trường hợp này nên được nhìn nhận như một trường hợp riêng biệt, không phải khuôn mẫu chung về chế độ ăn uống hay cách chăm sóc trẻ.

Nguồn: Baidu, Sina


Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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