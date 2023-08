Cậu bé 4 tuổi vẽ nguệch ngoạc vài nét bỗng tạo ra chiếc đồng hồ trị giá tới 3 tỷ đồng: Nghe lý do, người người tranh nhau mua bằng được

Chiếc Upside Down của Ludovic Ballouard, được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 2010, là một trong những sáng tạo kỳ lạ và sáng tạo nhất của ngành chế tạo đồng hồ độc lập.

Gần đây, nhà chế tác đồng hồ Ludovic Ballouard công bố phiên bản mới nhất của chiếc đồng hồ Upside Down huyền thoại. Điểm đặc biệt ở sáng tạo này là mặt số được in những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì của cậu con trai 4 tuổi của ông.

Có thể một số người coi đây là "chiêu trò" quảng cáo: Một chiếc đồng hồ sang trọng trị giá khoảng 108.000 CHF (tương đương 3 tỷ đồng) sẽ được những người mua háo hức săn đón và được vẽ bởi một đứa trẻ. Song trái với suy nghĩ ấy, câu chuyện cảm động đằng sau sự sáng tạo này có thể khiến các nhà sưu tập phải xôn xao.

Chân dung gia đình Ludovic Ballouard. Ảnh: Revolution Watch.

Đối với những ai chưa biết đến Ludovic Ballouard, ông là thợ đồng hồ lão luyện với nền tảng kiến thức độc đáo. Sinh ra ở Brittany (vùng cực Tây nước Pháp), ông sớm bộc lộ năng khiếu về mọi thứ liên quan đến máy móc và theo học trường dạy chế tạo đồng hồ theo gợi ý của một giáo viên.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ông không muốn rời khỏi vùng đất yên tĩnh của nước Pháp, nhưng nơi đây có rất ít công việc trong lĩnh vực chế tác đồng hồ. Trong 6 năm, ông đã bỏ công việc cũ của mình là làm kỹ thuật viên trên bảng điều khiển máy bay.

Cuối cùng, Ballouard rời đến Geneva (Thuỵ Sĩ), nơi ông làm việc đầu tiên cho Franck Muller và sau đó là François-Paul Journe - người được coi là một trong những thợ làm đồng hồ vĩ đại nhất còn sống. Journe đánh giá Ballouard tài năng đến mức Ballouard là nhân viên duy nhất ngoài Journe được phép làm việc trên mẫu Sonnerie Souveraine, chiếc đồng hồ phức tạp nhất của thương hiệu FP Journe.

Chiếc đồng hồ Ludovic Ballouard et Fils Upside Down "Series Gaga" có mặt số ngược. Ảnh: Grail Watch.

Khi Ballouard tự thành lập thương hiệu, ông đã mơ về một chiếc đồng hồ lấy cảm hứng rằng cuộc sống con người là mất cân bằng, hay "đảo lộn" vì chúng ta thường bị ám ảnh về quá khứ hoặc suy nghĩ về tương lai.

Để đạt được mục tiêu đó, ông đã thiết kế chiếc đồng hồ lộn ngược với một chức năng phức tạp: Các con số sẽ bị lộn ngược ngoại trừ giờ hiện tại. Theo Ballouard, việc đảo lộn con số này thể hiện quan điểm "quý trọng khoảng thời gian chúng ta đang có".

Bi kịch thay, khi Ballouard đang miệt mài xây dựng thương hiệu của mình thì người vợ yêu quý của ông là Eveline mắc ung thư và qua đời. Một trong những nguyện vọng cuối cùng của bà với chồng là mong muốn ông sẽ tái hôn và có một đứa con.

Mặt sau đồng hồ. Ảnh: Grail Watch.

Điều này ban đầu dường như là không thể đối với Ballouard. Sau nhiều giờ làm việc trong xưởng may của mình ở Geneva, ông đã đến Parc Bertrand và tận hưởng khoảng thời gian cô đơn. Tại đó, ông gặp Flavia. Người phụ nữ này đã thay đổi cuộc đời thợ đồng hồ Ballouard và họ sớm chào đón cậu con trai đầu lòng Gabriel.

Khi nghe câu chuyện này, Wei Koh (nhà sáng lập tạp chí về đồng hồ Revolution) đã hỏi Ballouard và Flavia rằng: Hãy để con trai ông thiết kế mặt số của một mẫu đồng hồ cho Grail Watch được không? (Grail Watch là công ty quản lý và chỉ bán đồng hồ phiên bản giới hạn).

Cặp vợ chồng ngạc nhiên nhưng cũng bị thu hút trước lời đề nghị này. Họ đồng ý và biến các bức vẽ bằng bút chì màu của Gabriel lên mặt số aventurine của bộ 8 chiếc Upside Down mới có tên "Series Gaga".

Ballouard đã phát hành đồng hồ Upside Down vào năm 2010 và vẫn trung thành với hình tượng thiết kế ban đầu của đồng hồ, sử dụng các vật liệu mặt số khác nhau. Ảnh: Grail Watch.

Về mặt thiết kế, Ludovic Ballouard et Fils Upside Down "Series Gaga" có thể được coi là ví dụ điển hình cho tính thẩm mỹ lập dị của Ballouard. Nhưng quan trọng hơn, đây là tác phẩm đầu tiên ông tạo ra cùng con trai Gabriel của mình.

Trên thực tế, tên của chiếc đồng hồ này bắt nguồn từ Gabriel, với chữ "Gaga" thể hiện sự trân trọng đáng yêu. Trong khi đó, "et Fils" có nghĩa là "con trai", biểu thị cho sự góp sức của Gabriel.

Dựa trên chiếc đồng hồ Upside Down mang tính biểu tượng của Ballouard, "Series Gaga" được trang bị vỏ bạch kim 41 mm và có chiều cao 11 mm, đi kèm một núm vặn ở giữa điểm 2 và 3 giờ.

Cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ độc đáo này là bộ máy B01 đã được cấp bằng sáng chế nội bộ, tính năng nhảy giờ cũng như khả năng dự trữ năng lượng lên đến 36 giờ. Ở mặt sau, người đeo có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các chức năng phức tạp của đồng hồ, được bao quanh bởi 12 cây thánh giá của người Malta.

Con trai Gabriel vẽ mặt số cho đồng hồ. Ảnh: GQ.

Do sản lượng hàng năm cực kỳ nhỏ của Ludovic Ballouard chỉ dưới 20 chiếc đồng hồ, Ludovic Ballouard et Fils Upside Down "Series Gaga" chỉ có sẵn dưới dạng phiên bản giới hạn với 8 mẫu được sản xuất. Trong số đó, 4 mẫu có chữ số kiểu Breguet và 4 mẫu còn lại có chữ số Trung Quốc.

Có ý kiến cho rằng câu chuyện của Ballouard thực sự truyền cảm hứng. Tính thẩm mỹ của những nét vẽ trẻ thơ trên mặt số không làm hài lòng tất cả nhà sưu tập theo chủ nghĩa truyền thống. Dẫu vậy, cách thiết kế này lại phù hợp với chiếc đồng hồ thể hiện chủ nghĩa cá nhân. Điều này làm nên sự khác biệt, khiến chiếc đồng hồ thêm phần thu hút các nhà sưu tập, khơi dậy mong muốn sở hữu của họ.

Theo GQ