Cậu bé bán 413 cây vàng của nhà lấy 21 tỷ, bo người môi giới 770 triệu, mẹ kiện ra tòa đòi lại - người này đáp: "Đây là khoản tiền hợp pháp"

Năm 2022, một vụ việc gây chấn động tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) khiến dư luận xôn xao. Một thiếu niên vì muốn thể hiện "đẳng cấp" đã lén bán toàn bộ 15,5kg vàng (khoảng 413 cây vàng) trong nhà, đổi lấy 5,65 triệu tệ (khoảng 21 tỷ đồng) rồi mua ngay một chiếc Lamborghini cùng hàng loạt món đồ xa xỉ khác.

Theo phán quyết được Tòa án Nhân dân khu Phát triển công nghệ cao Đông Hồ, thành phố Vũ Hán công bố cuối năm 2023, cậu bé họ Trương (chưa đủ 18 tuổi) đã nhờ người quen là một người đàn ông họ Lữ giúp mang số vàng trong két của mẹ mình đi bán. Sau khi đổi được hơn 5,65 triệu tệ, cậu bé liền chi mạnh tay, từ mua siêu xe, mua hàng hiệu đến phụ kiện xa xỉ... và còn hào phóng "bo" cho người giúp đỡ 210.000 tệ (khoảng 770 triệu đồng) để "cảm ơn".

Cậu bé đã bán số lượng lớn vàng của gia đình (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi mẹ của cậu bé - bà Lưu phát hiện 15,5kg vàng trong két sắt gia đình đột nhiên biến mất. Sau khi tra hỏi con trai, bà mới biết toàn bộ sự thật. Bà lập tức báo công an và làm thủ tục trả lại chiếc Lamborghini. Tuy nhiên, số tiền mà người trung gian nhận được thì không thể thu hồi được hết. Trong 210.000 tệ đã nhận, người họ Lữ này chỉ trả lại 50.000 vạn (khoảng 180 triệu đồng), còn 160.000 tệ (khoảng 590 triệu đồng) người này nhất quyết giữ lại, cho rằng đó là "phần được cho hợp pháp".

Không chấp nhận lý lẽ này, bà Lưu đã khởi kiện Lữ ra tòa, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền do con trai chuyển đi.

Tòa án cho rằng số tiền 210.000 tệ mà Lữ nhận được do hỗ trợ Tiểu Trương bán vàng không phải là thu nhập hợp pháp từ lao động, gây thiệt hại cho bà Lưu, nên phải trả lại.

Phân tích vụ việc, các chuyên gia pháp lý dẫn Điều 312 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định: "Người biết rõ là tài sản do phạm tội mà có, nhưng vẫn giúp cất giấu, chuyển nhượng, tiêu thụ… có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền; nếu nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm".

Tuy nhiên, trong trường hợp này, vì Lữ chỉ giúp bán sau khi sự việc đã xảy ra và không biết số vàng là do Tiểu Trương trộm từ nhà, nên không đủ căn cứ truy cứu hình sự. Cảnh sát cũng không thể buộc Lữ hoàn tiền bằng biện pháp hình sự nên bà Lưu phải đưa vụ việc ra tòa dân sự.

Tòa nhận định, khoản 210.000 tệ mà Tiểu Trương đưa cho Lữ vượt quá khả năng nhận thức của một người chưa thành niên, không phù hợp với độ tuổi và trí tuệ, nên về pháp lý là hành vi cho tặng vô hiệu. Vì bà Lưu, tức người giám hộ hợp pháp của người làm ra hành vi không hề biết trước và không đồng ý sau đó, Lữ không có căn cứ pháp lý để giữ lại số tiền, được xem là "lợi ích không chính đáng".

Theo Điều 985 Bộ luật Dân sự Trung Quốc nêu rõ: "Người nhận được lợi ích mà không có căn cứ pháp luật, gây thiệt hại cho người khác, phải hoàn trả lợi ích đó".

Do trước đó Lữ đã hoàn 50.000 tệ, tòa tuyên buộc anh ta phải trả nốt 160.000 tệ cho bà Lưu.

Cuối cùng, người môi giới bán vàng giúp cậu bé đã phải trả lại hết số tiền đã nhận

Luật sư được mời phân tích cho rằng, vụ việc này không chỉ là câu chuyện về tài sản bị mất, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về giáo dục tài chính và tiêu dùng trong gia đình. Trẻ vị thành niên ngày nay dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, hình ảnh xa hoa, vật chất. Nếu cha mẹ chỉ chú trọng điểm số và học hành mà không hướng dẫn con hiểu đúng về "giá trị đồng tiền", rất dễ để lại hậu quả nặng nề.

Sau khi vụ việc được lan truyền, cư dân mạng bàn tán xôn xao. Một số bình luận của netizen:

- Ngày phòng đêm phòng, khó phòng người trong nhà.

- Cha mẹ phải dạy con biết thế nào là tiêu dùng hợp lý, trân trọng giá trị lao động, và giữ gìn tài sản gia đình.

- Cũng thật tò mò, nhà nào mà giữ đến chục ký vàng trong két như thế!

- Tính ra cũng đáng lo thật, giờ trẻ con cứ suốt ngày cắm cúi trên MXH rồi tiếp thu mấy cái tư tưởng độc hại trên đó, kiểu phải tiêu tiền thế này thế kia, hỏng hết cả người. Nên là phụ huynh đừng có chăm chăm để ý đến thành tích học trên lớp, lo mà dạy cả con về tiền bạc, tài chính đi. "Trẻ con có biết gì đâu" - có dạy đâu mà chúng nó biết!