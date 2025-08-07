“Cậu bé bong bóng” sống cả đời trong buồng nhựa, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài đã trải qua những gì?

Sống trong một bong bóng vô trùng, David Vetter, cậu bé đến từ Texas (Mỹ), đã trải qua 12 năm ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử y học. Nhờ những tế bào máu của David, liệu pháp điều trị bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID) đã ra đời, mang lại cuộc sống bình thường cho nhiều trẻ em mắc bệnh.

David Vetter, cậu bé đến từ Texas (Mỹ), đã trải qua cuộc đời 12 năm ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử y học. Cậu là trường hợp duy nhất được ghi nhận đã sống cả đời trong một quả bong bóng bằng nhựa. Được mệnh danh là "Cậu bé bong bóng", David mắc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID), và buộc phải sống trong một quả bong bóng nhựa vô trùng được chế tạo đặc biệt từ khi sinh ra cho đến khi qua đời ở tuổi 12. Giờ đây, rất nhiều đứa trẻ mắc SCID có thể sống một cuộc sống bình thường, nhờ vào liệu pháp điều trị được thực hiện một phần nhờ chính các tế bào máu của David.

Cuộc sống của "Cậu bé bong bóng" như thế nào? Hãy cùng nhìn lại câu chuyện đầy xúc động của David, được ghi nhận bởi các tài liệu từ Bệnh viện Nhi Texas (Mỹ), Đại học Y Baylor (Mỹ) và phim tài liệu của PBS, "Cậu bé trong bong bóng".

David sinh ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Nhi Texas ở Houston (Mỹ). Sau 20 giây tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu bé được đặt vào một bong bóng cách ly bằng nhựa. David không phải là đứa trẻ đầu tiên trong gia đình mắc SCID. Con trai đầu lòng của cặp đôi Carol Ann và David J. Vetter đã chết khi còn nhỏ vì căn bệnh này. Sau khi Carol Ann biết mình sẽ sinh thêm một bé trai, các bác sĩ nói với cô rằng con trai cô sẽ có 50% khả năng mắc SCID - một căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến con trai. Gia đình Vetter đã từ chối lời gợi ý phá thai đứa con của họ.

David và mẹ

Các bác sĩ tin rằng David có thể khỏi SCID khi lên hai tuổi. Nhưng cuối cùng cậu bé đã dành cả cuộc đời mình trong "bong bóng". Ban đầu, 30 nhân viên của Bệnh viện Nhi Texas đã tự hỏi liệu việc nuôi dạy một đứa trẻ trong bong bóng có đúng đắn về mặt đạo đức hay không? Cuối cùng, họ đã đồng ý rằng điều đó là đúng.

Khi lên 6 tuổi, David đã bước những bước chân đầu tiên ra khỏi bong bóng cách ly, nhờ NASA. Cơ quan vũ trụ này đã thiết kế một bộ đồ du hành vũ trụ đặc biệt cho David để cậu bé có thể đi bộ và chơi đùa bên ngoài. Để đi từ lồng cách ly đến bộ đồ du hành vũ trụ, David phải bò qua một đường hầm cách nhiệt. Mỗi khi David sử dụng bộ đồ của mình, những người giúp đỡ phải hoàn thành 24 bước kết nối trước chuyến đi và 28 bước mặc đồ để giữ cho môi trường của cậu bé vô trùng.

Mặc dù quá trình mặc bộ đồ du hành vũ trụ rất phức tạp nhưng nó rất đáng giá đối với cả David và mẹ của cậu. Bà đã có thể ôm con trai vào lòng lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 7 năm 1977. Bức ảnh năm 1979 cho thấy David trong một lần đến thăm bác sĩ William Shearer, bác sĩ chính của cậu. Bác sĩ Shearer sau đó trở thành trưởng khoa dị ứng và miễn dịch học tại Bệnh viện Nhi Texas và điều trị cho trẻ em mắc SCID ngày nay.

David được học bài trong bong bóng của mình và theo kịp những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Ở tuổi 11, cậu bé ngày càng trầm tư và muốn được nhìn thấy những vì sao. Gia đình đã đưa David ra ngoài ngắm sao trong 20 phút vào ngày sinh nhật của cậu.

Gia đình đã đưa David ra ngoài ngắm sao trong 20 phút vào ngày sinh nhật của cậu

Các rối loạn miễn dịch thường được điều trị bằng cách truyền tủy xương chỉ giữa những người hiến tặng hoàn toàn phù hợp. Nhưng vào năm 1983, gia đình Vetter đã biết về một quy trình mới cho phép truyền tủy xương từ những người hiến tặng không hoàn toàn phù hợp và đồng ý thử nghiệm. Chị gái Katherine của David đã hiến tủy của mình. Trong bức ảnh, bác sĩ William Shearer đang nói chuyện với David trước khi thực hiện thủ thuật.

Bốn tháng sau khi nhận được tủy xương từ chị gái, David qua đời vì ung thư hạch - một loại ung thư sau này được xác định là do vi rút Epstein-Barr gây ra. Ngay sau khi David qua đời, Khoa Dị ứng và Miễn dịch học của Bệnh viện Nhi Texas đã mở Trung tâm David theo tên "cậu bé bong bóng". Đây là nơi chuyên nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh suy giảm miễn dịch.

David mặc bộ đồ như của phi hành gia để ra ngoài chơi

Nguồn: CBS News