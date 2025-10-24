Cậu bé lớp 4 viết văn tả vợ tương lai khiến cả thế giới đàn ông đồng cảm: "Cầu mong vợ hiền, chứ mẹ đã quá dữ rồi!"

Ít ai ngờ rằng, trong ký ức của đến 80% trẻ em, hình ảnh "mẹ giận dữ" lại in đậm đến thế. Còn với các ông chồng thì sao? Chỉ cần mắc lỗi nhỏ xíu, như về muộn hay quên việc nhà, là đã bị vợ "xả bom" ngay tắp lự. Đôi khi, đàn ông chúng ta chẳng sai gì, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi để "dập lửa" cho yên thân.

Gần đây, một cậu học sinh Nhật Bản đã biến nỗi lòng ấy thành bài văn "độc nhất vô nhị", khiến các trang báo và diễn đàn nước này xôn xao chia sẻ rần rần. Qua lăng kính ngây thơ nhưng đầy hài hước, cậu nhóc vẽ nên bức tranh hôn nhân "lý tưởng" của mình: Một bà vợ dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với bà mẹ hay cáu kỉnh ở nhà. Và đây là nguyên văn "tuyệt tác" của cậu:

"Vợ tương lai

Em sẽ cưới một người vợ thật hiền lành . Khi em đi nhậu với bạn bè, người vợ dữ dằn sẽ hét um lên: 'Sao giờ này mới về? Mau đi tắm rồi ngủ đi!'. Còn người vợ hiền thì chỉ thì thầm: 'Anh ngủ sớm nhé'. Chỉ thế thôi, là đủ rồi.

Rồi khi lương tháng ít, người vợ dữ sẽ nói: 'Lương ít thế này, em sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh!". Còn người vợ hiền chỉ bảo: 'Ôi, ít thế à'. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.

Cuối cùng, em cũng không muốn một người vợ ồn ào hay hay than phiền. Vì trong nhà, chỉ cần một người phụ nữ vậy, tức mẹ em, là quá đủ rồi".

Bài văn của cậu học sinh lớp 7 gây bão MXH

Bài văn ngắn ngủi này không chỉ ngây thơ như tờ giấy trắng của lớp 4, mà còn "chất lừ" kiểu người lớn, vạch trần những "nỗi đau thầm lặng" trong hôn nhân một cách chân thực đến phì cười.

Cậu nhóc đã "bắt bài" chuẩn xác những tình huống kinh điển từ đi nhậu về muộn đến lương ít cắt tiêu vặt rồi cú chốt hạ "mẹ đã đủ cằn nhằn" thì như dao cứa ngọt, khiến ông bố nào cũng gật gù: "Đúng rồi, thêm một bà nữa là nhà thành... chiến trường luôn!". Hài hước ở chỗ, cậu bé viết như đang kể chuyện cười, nhưng lại chạm đúng nỗi lòng, biến bài tập lớp học thành "tuyên ngôn" của cánh mày râu.

Đọc xong, mẹ của cậu nhóc phản ứng thế nào thì chưa rõ, nhưng cư dân mạng Nhật Bản thì "phát cuồng" luôn. Bài văn nhanh chóng viral, kéo theo hàng loạt bình luận từ các ông bố, chứng minh rằng "giấc mơ vợ hiền" không chỉ là của riêng cậu bé lớp 4.

- Không phải một mình thằng bé nghĩ vậy đâu, anh em nào chả ao ước vợ hiền, không bị "bắt nạt" và biết chiều chồng tí!

- Trời ơi, lâu lắm mới có người nói hộ lòng mình. Đồng cảm cực độ với ông chồng có vợ "hổ báo" như tôi đây!

- Thật ra, phụ nữ trở nên "dữ" là do áp lực công việc và gánh nặng gia đình thôi. Ngày xưa họ hiền lắm, giờ mới thế này.

- Một bài văn nói lên nỗi lòng của cả cánh đàn ông à?

- Đọc là biết gia đình cậu bé cũng lắm "drama" lắm đây, chúc cậu bé và bố cậu bé bình yên sau cơn bão.