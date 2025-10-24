Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé lớp 4 viết văn tả vợ tương lai khiến cả thế giới đàn ông đồng cảm: "Cầu mong vợ hiền, chứ mẹ đã quá dữ rồi!"

24-10-2025 - 08:26 AM | Sống

Không biết nếu mẹ cậu bé đọc được bài văn này sẽ có phản ứng ra sao đây.

Ít ai ngờ rằng, trong ký ức của đến 80% trẻ em, hình ảnh "mẹ giận dữ" lại in đậm đến thế. Còn với các ông chồng thì sao? Chỉ cần mắc lỗi nhỏ xíu, như về muộn hay quên việc nhà, là đã bị vợ "xả bom" ngay tắp lự. Đôi khi, đàn ông chúng ta chẳng sai gì, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi để "dập lửa" cho yên thân.

Gần đây, một cậu học sinh Nhật Bản đã biến nỗi lòng ấy thành bài văn "độc nhất vô nhị", khiến các trang báo và diễn đàn nước này xôn xao chia sẻ rần rần. Qua lăng kính ngây thơ nhưng đầy hài hước, cậu nhóc vẽ nên bức tranh hôn nhân "lý tưởng" của mình: Một bà vợ dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với bà mẹ hay cáu kỉnh ở nhà. Và đây là nguyên văn "tuyệt tác" của cậu:

"Vợ tương lai

Em sẽ cưới một người vợ thật hiền lành . Khi em đi nhậu với bạn bè, người vợ dữ dằn sẽ hét um lên: 'Sao giờ này mới về? Mau đi tắm rồi ngủ đi!'. Còn người vợ hiền thì chỉ thì thầm: 'Anh ngủ sớm nhé'. Chỉ thế thôi, là đủ rồi.

Rồi khi lương tháng ít, người vợ dữ sẽ nói: 'Lương ít thế này, em sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh!". Còn người vợ hiền chỉ bảo: 'Ôi, ít thế à'. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.

Cuối cùng, em cũng không muốn một người vợ ồn ào hay hay than phiền. Vì trong nhà, chỉ cần một người phụ nữ vậy, tức mẹ em, là quá đủ rồi".

Cậu bé lớp 4 viết văn tả vợ tương lai khiến cả thế giới đàn ông đồng cảm: "Cầu mong vợ hiền, chứ mẹ đã quá dữ rồi!"- Ảnh 1.

Bài văn của cậu học sinh lớp 7 gây bão MXH

Bài văn ngắn ngủi này không chỉ ngây thơ như tờ giấy trắng của lớp 4, mà còn "chất lừ" kiểu người lớn, vạch trần những "nỗi đau thầm lặng" trong hôn nhân một cách chân thực đến phì cười.

Cậu nhóc đã "bắt bài" chuẩn xác những tình huống kinh điển từ đi nhậu về muộn đến lương ít cắt tiêu vặt rồi cú chốt hạ "mẹ đã đủ cằn nhằn" thì như dao cứa ngọt, khiến ông bố nào cũng gật gù: "Đúng rồi, thêm một bà nữa là nhà thành... chiến trường luôn!". Hài hước ở chỗ, cậu bé viết như đang kể chuyện cười, nhưng lại chạm đúng nỗi lòng, biến bài tập lớp học thành "tuyên ngôn" của cánh mày râu.

Đọc xong, mẹ của cậu nhóc phản ứng thế nào thì chưa rõ, nhưng cư dân mạng Nhật Bản thì "phát cuồng" luôn. Bài văn nhanh chóng viral, kéo theo hàng loạt bình luận từ các ông bố, chứng minh rằng "giấc mơ vợ hiền" không chỉ là của riêng cậu bé lớp 4.

- Không phải một mình thằng bé nghĩ vậy đâu, anh em nào chả ao ước vợ hiền, không bị "bắt nạt" và biết chiều chồng tí!

- Trời ơi, lâu lắm mới có người nói hộ lòng mình. Đồng cảm cực độ với ông chồng có vợ "hổ báo" như tôi đây!

- Thật ra, phụ nữ trở nên "dữ" là do áp lực công việc và gánh nặng gia đình thôi. Ngày xưa họ hiền lắm, giờ mới thế này.

- Một bài văn nói lên nỗi lòng của cả cánh đàn ông à?

- Đọc là biết gia đình cậu bé cũng lắm "drama" lắm đây, chúc cậu bé và bố cậu bé bình yên sau cơn bão.

Đọc bài văn tả người giúp việc của con trai 8 tuổi, người mẹ sốc, đang đi làm phải về nhà ngay lập tức

PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập luyện để khỏe, ai ngờ suy thận: Bác sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người đang mắc

Tập luyện để khỏe, ai ngờ suy thận: Bác sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người đang mắc Nổi bật

Đi họp lớp được hỏi tiền tiết kiệm, tôi trả lời 100 triệu đồng dù tài khoản có 2 tỷ: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Đi họp lớp được hỏi tiền tiết kiệm, tôi trả lời 100 triệu đồng dù tài khoản có 2 tỷ: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên Nổi bật

5 con giáp sinh giờ này hậu vận phát tài

5 con giáp sinh giờ này hậu vận phát tài

08:18 , 24/10/2025
Tiết lộ về khách sạn 5 sao vừa được cặp đôi Văn Hậu - Hải My “chọn mặt gửi vàng”?

Tiết lộ về khách sạn 5 sao vừa được cặp đôi Văn Hậu - Hải My “chọn mặt gửi vàng”?

08:00 , 24/10/2025
Từng chỉ là vai phụ suýt bị ăn thịt trong Tây Du Ký 1986, nữ diễn viên nay gây sốt vì nhan sắc cực phẩm và học vấn "không phải dạng vừa"!

Từng chỉ là vai phụ suýt bị ăn thịt trong Tây Du Ký 1986, nữ diễn viên nay gây sốt vì nhan sắc cực phẩm và học vấn "không phải dạng vừa"!

07:40 , 24/10/2025
Diễn viên đoạt giải Cánh diều không nhận được tiền thưởng

Diễn viên đoạt giải Cánh diều không nhận được tiền thưởng

06:50 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên