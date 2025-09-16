Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

Trước đây, phà Bình Quới được xem là tuyến kết nối ngắn và thuận tiện giữa phường Bình Quới và phường Thủ Đức. Chỉ mất vài phút là qua sông, giá vé lại rẻ, học sinh - sinh viên còn được miễn phí hoàn toàn. Nhờ đó, phà không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn góp phần đáng kể trong việc giảm tải cho cầu Bình Triệu cũng như các tuyến đường bộ xung quanh vốn đã thường xuyên ùn tắc.

Ước tính trung bình mỗi ngày bến phà Bình Quới - Thanh Đa trung chuyển 1.000 - 1.500 người và 800 - 1.000 xe máy khi còn hoạt động

Tuy nhiên, từ tháng 6-2023, bến phà buộc phải dừng hoạt động theo quyết định của cơ quan chức năng. Kể từ thời điểm này, cầu Bình Triệu trở thành lối đi gần như duy nhất để kết nối bán đảo Thanh Đa với khu vực Thủ Đức. Thực tế cho thấy lưu lượng phương tiện dồn về cầu ngày càng nhiều, trong khi cầu Bình Triệu 1 đang được nâng tĩnh không, khiến tình trạng ùn tắc tại khu vực này nghiêm trọng hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Ngày 15-9, ghi nhận tại khu vực bến phà Bình Quới cho thấy sự trái ngược rõ rệt so với trước đây. Phía bờ Thủ Đức bị quây kín bằng hàng rào, nơi này nay chỉ còn là điểm dừng tạm cho tài xế xe công nghệ nghỉ ngơi. Ở bờ Bình Quới, vài chiếc phà cũ kỹ neo đậu lặng lẽ trên sông, bến phà từng tấp nập nay vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có người dân ra câu cá giải trí. Hình ảnh này phần nào cho thấy sự lãng phí của một tuyến giao thông từng đóng vai trò quan trọng.

Chính quyền địa phương khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc tái khởi động bến phà. Ông Đặng Minh Nguyên, Chủ tịch UBND phường Bình Quới, cho biết phường đã nhiều lần trao đổi, hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư để sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất hồ sơ.

Theo ông Đặng Minh Nguyên, khó khăn lớn nhất nằm ở các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất tại cả hai đầu bến. "Nhu cầu của người dân là có thật và rất cấp thiết, nhưng để phà hoạt động trở lại thì mọi quy định pháp luật phải được đảm bảo chặt chẽ" – ông nhấn mạnh.

Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới, đơn vị khai thác, cũng cho biết đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc. Doanh nghiệp khẳng định đây là tuyến phục vụ dân sinh, không mang tính thương mại hay du lịch, nên đã gửi đơn kiến nghị đề nghị các đơn vị chức năng xem xét, hỗ trợ.

Đại diện công ty chia sẻ thêm trong bối cảnh cầu Bình Triệu 1 đang thi công nâng tĩnh không, nếu tuyến phà sớm hoạt động trở lại sẽ là giải pháp kịp thời để chia sẻ áp lực giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Về phía UBND phường Thủ Đức, đại diện địa phương cho hay đã nhiều lần ban hành văn bản hướng dẫn, gần nhất là công văn ngày 21-8 về thủ tục thuê đất để tiếp tục duy trì bến phà. Phường cũng khẳng định quan điểm đồng thuận với việc mở lại phà, bởi đây là nhu cầu thiết thực và chính đáng của người dân. Nhưng do hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh, nên đến nay việc tái khởi động bến phà Bình Quới vẫn còn bỏ ngỏ, khiến người dân mòn mỏi chờ đợi từng ngày.