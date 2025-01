Câu chuyện ấm lòng đêm 28 Tết: Công an gõ cửa nhà dân trong đêm và lý do sau đó khiến người phụ nữ nghèo vỡ oà hạnh phúc

Những ngày cuối năm, trong khi nhiều người đang tất bật chuẩn bị sắm sửa, bày trí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ cùng gia đình thì đâu đó vẫn có những hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chắt chiu từng đồng để mua gạo mua muối chứ không dám chi tiêu phung phí.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng công an xã tìm đến nhà người dân ngay trong đêm được chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo như chia sẻ, hình ảnh được ghi lại tại chị Nguyễn Thị Hoa ở Tân Mạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Khi mở cửa, người phụ nữ gầy guộc được cho là chủ nhà đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đồng chí công an đã trình bày lý do có mặt tại đây vào lúc nửa đêm.

Ngay khi đồng chí công an nói, "Nghe nói nhà o mất tiền hỉ". Thì người phụ nữ lập tức trình bày sự việc và cho biết bản thân kẹp tiền vào tờ giấy và bỏ trong túi để đi mua đồ. Đồng thời, chủ nhà vội vàng chạy đi tìm quyển vở đã xé mất một trang giấy để bọc số tiền đó lại.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, đồng chí công an đã ghép mảnh giấy cuộn 1,5 triệu đồng đó khớp với trang giấy bị xé trong quyển vở và trao lại cho người phụ nữ.

Nhận được số tiền không may đánh rơi trên đường, người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, vỡ oà hạnh phúc.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, ngôi nhà cũ đơn sơ cũng không có tài sản quý giá, Trong nhà cũng không có đào quất chưng Tết mà rất đìu hiu. Bên trong chiếc giường được ghép tạm còn có một bà cụ đang nằm đắp chăn ở đó. Có thể thấy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên 1.5 triệu được trả lại tận tay này là tài sản vô cùng lớn đối với gia đình ở thời điểm hiện tại khi năm mới đang cận kề.

Người phụ nữ hạnh phúc khi nhận lại 1,5 triệu đồng đánh rơi

Theo chia sẻ của lực lượng công an xã cho biết, số tiền trên đã được người phụ nữ tên Thuý ở thôn Tân Mạch - Vĩnh Thái có nhặt được 1.5 triệu gói trong tờ giấy, chị nhanh chóng nhờ lực lượng công an xã tìm trả lại chủ nhân làm rơi.

Niềm vui trong đêm của lực lượng khi nhanh chóng tìm được chủ nhân của số tiền bị rơi trên đường do chị Thuý nhặt được. "1.5 triệu đồng với nhiều người có thể là không lớn, nhưng khi lực lượng công an xã trực tiếp đến tận xác minh và biết được đúng chủ nhân của số tiền trên thì rất vui mừng và vỡ oà. Một việc làm tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao, vì đó là một cái tết ấm no, an lành của chị Nguyễn Thị Hoa ở Tân Mạch, Vĩnh Thái", dòng chia sẻ kèm theo đoạn clip đã khiến nhiều người ấm lòng.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao chú ý.

"Cảm ơn chị Thuý tốt bụng, nhìn bà mà thấy thương. Chúc chị Thuý và gia đình o có một năm mới bình an và hạnh phúc. Chúc các đồng chí công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, có một cái Tết ấm no bên gia đình", tài khoản D.L chia sẻ.

"Một hoàn cảnh quá thương của gia đình chị Hoa, nhưng cũng may mắn gặp được tấm lòng tốt của chị Thúy. Năm mới mong mọi điều tốt đẹp cho gia đình. Cảm ơn mấy chú công an đẹp trai vui tính", một bạn khác bình luận.