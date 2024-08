Câu chuyện tình yêu "chữa lành" nhất MXH: Nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp thông báo kết hôn với bạn trai bị liệt

Vừa qua, nữ ca sĩ/diễn viên Song Ji Eun (cựu thành viên nhóm nhạc Secret) cùng bạn trai là Youtuber Park We đã trở thành chủ đề "viral" trên mạng xã hội. Nguyên nhân tới từ việc cặp đôi tung bộ ảnh cưới cũng như thông báo về hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Hình ảnh Song Ji Eun xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh bên cạnh chú rể ngồi trên chiếc xe lăn được công chúng hết lời ca ngợi. Đông đảo công chúng đều dành lời khen cũng như cho rằng, mối tình giữa Song Ji Eun và Park We đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới mọi người.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thực tế chuyện tình giữa Song Ji Eun và bạn trai Youtuber Park We đã gây bão trên mạng xã hội ngay từ thời điểm cả hai công bố bên nhau. Theo đó, vào cuối năm 2023, không cần đợi Dispatch khui chuyện hẹn hò, Song Ji Eun đã tự mình công khai mối tình với bạn trai. Trên trang cá nhân, cựu thành viên Secret chia sẻ loạt ảnh tình cảm với bạn trai ngồi xe lăn, đồng thời gọi anh là "quý nhân xuất hiện trong cuộc đời tôi như một món quà".

Nữ ca sĩ Song Ji Eun và bạn trai Youtuber Park We tung bộ ảnh cưới cùng tuyên bố kết hôn vào tháng 10 tới

Bộ ảnh cưới giữa Song Ji Eun và Park We được nhận xét không chỉ đẹp mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới mọi người

Việc Song Ji Eun công khai mối tình với bạn trai là người khuyết tật thời điểm đó đã trở thành tâm điểm gây chú ý. Bên cạnh những lời chúc mừng từ các nghệ sĩ và đồng nghiệp trong ngày, cặp đôi còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Mọi người đều cảm phục trước sự mạnh mẽ của Song Ji Eun khi cô vượt qua nhiều định kiến, khó khăn để ở bên, yêu thương cũng như hỗ trợ hết mình cho bạn trai.

Vào tháng 2/2024, Song Ji Eun và bạn trai đã cùng xuất hiện trên một chương trình talkshow. Tại đây cả hai đã chia sẻ chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn của mình. Theo nữ ca sĩ sinh năm 1990, cô gặp bạn trai lần đầu vào năm 2022 khi cả hai cùng có mặt tại buổi cầu nguyện ở nhà thờ. "Tôi gặp anh ấy tại một buổi cầu nguyện ở nhà thờ qua sự giới thiệu của diễn viên hài Kim Ri Ri. Lúc đó, tôi đã yêu ngay khi nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên chiếc xe lăn", Song Ji Eun chia sẻ.

Chuyện tình đẹp vượt mọi khó khăn của Song Ji Eun cùng bạn trai nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng

Cựu thành viên Secret cho biết, bản thân ngưỡng mộ sự lạc quan của bạn trai: "Anh ấy luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Anh ấy từng cố gây chú ý với em bằng cách chia sẻ về chuyện mình được ưu đãi giảm giá vì là người khuyết tật. Tôi cũng bất ngờ khi thấy anh ấy đăng video với chủ đề 'Người liệt nửa người đi nặng thế nào?'. Giờ nghĩ lại mới thấy anh ấy quả thực rất hài hước".

Song Ji Eun tiết lộ thêm, bản thân thấy yên tâm và nhẹ nhõm khi chứng kiến bạn trai có thể tự lái xe tới đón cô trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nữ ca sĩ cho rằng, việc bạn trai có thể lái xe, chứng tỏ anh đủ khả năng để đi mọi nơi mà không cần sự hỗ trợ từ người khác. Khi được bạn trai hỏi về việc có thấy phiền khi đi chung với anh không, nữ Song Ji Eun đã phủ nhận và nói rằng, cô thấy vô cùng thoải mái.

Chuyện tình truyền cảm hứng

Youtuber Park We dù không tham gia ngành giải trí, nhưng anh cũng khá nổi tiếng ở giới showbiz Hàn khi là con trai đầu lòng của đạo diễn Park Chan Hong - người đứng sau loạt tác phẩm nổi tiếng như: Giác quan thứ bảy , Gia đình Kim chi , Don't look back: The Legend of Orpheus , Beautiful World ...

Khi ở độ tuổi 20, Park We từng xuất hiện với vai trò khách mời trong một vài dự án phim, chương trình radio hay show thực tế. Năm 2014 biến cố ập đến khi Park We gặp tai nạn. Theo đó, trong lúc ăn mừng vì được chuyển từ nhân viên tập sự sang chính thức tại một công ty thời trang quốc tế, Park We đã ngã từ độ cao 3m ở một tòa nhà khiến cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán rằng, nam Youtuber bị liệt toàn thân và có khả năng không bao giờ đi lại hay cử động được nữa.

Từ người được chẩn đoán liệt toàn thân, bằng sự nỗ lực không ngừng, chăm chỉ luyện tập vật lý trị liệu, Park We hiện tại chỉ liệt nửa thân dưới và có thể ngồi xe lăn, tự làm mọi thứ

Park We từng viết trong cuốn tự truyện "Phép màu cho chúng ta" rằng, thời điểm nghe chẩn đoán từ bác sĩ, anh cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt và muốn cuộc sống dừng lại ở tuổi 26. Thế nhưng khi nhìn cha mẹ gượng cười che giấu nỗi đau, nam Youtuber đã vực dậy và lựa chọn sống kiên cường cũng như tự mình đối mặt mọi thứ.

Trong suốt 5 năm kể từ sau vụ tai nạn, Park We tự mình đối mặt với những cơn đau. Nhờ tình yêu, sự động viên từ gia đình, nam Youtuber kiên trì tập luyện và dần hồi phục. Từ việc được chẩn đoán liệt toàn thân, Park We giờ chỉ liệt từ vùng thắt lưng trở xuống và có thể tự ngồi xe lăn. Năm 2019, anh mở kênh Youtube Weracle, chia sẻ cuộc sống hàng ngày, truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật. Tới nay, kênh Youtube của Park We đã đạt gần 1 triệu người theo dõi.

Song Ji Eun đồng hành cùng bạn trai trong mọi hoạt động thường nhật như: Tập vật lý trị liệu, dạo phố, uống cà phê

Cả hai chia sẻ mọi hoạt động hàng ngày lên kênh Youtube gần 1 triệu follow và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ

Sau quãng thời gian tự mình làm mọi thứ, Park We đã gặp tình yêu của đời mình là nữ ca sĩ Song Ji Eun vào năm 2022. Cả hai nhanh chóng xác nhận tình cảm và nhận được sự ủng hộ, chúc mừng từ công chúng. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, Song Ji Eun luôn đồng hành và ở cạnh bạn trai "mọi lúc mọi nơi". Nữ ca sĩ cùng bạn trai tham gia các buổi vật lý trị liệu, thoải mái ra công viên hóng mát, uống cà phê ở những nơi công cộng. Bố của nam Youtuber là đạo diễn Park Chan Hong cũng dành nhiều lời khen cho con dâu tương lai khi cho rằng, Song Ji Eun đã giúp con trai ông yêu đời và cười nhiều hơn.

Những chia sẻ đời thường của cặp đôi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều netizen cho rằng, nhìn những việc Song Ji Eun và Park We cùng nhau trải qua, khiến họ thêm tin tình yêu có thể giúp con người vượt qua mọi thứ.