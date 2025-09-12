Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu dây văng dài nhất thế giới thông xe, rút hành trình còn 20 phút

12-09-2025 - 15:32 PM | Sống

Cầu Changtai bắc qua sông Dương Tử, Trung Quốc dài 10,3 km đã được thông xe, rút thời gian đi lại từ 80 phút xuống còn 20 phút.

Trung Quốc thông báo đã thông xe cây cầu dây văng dài nhất thế giới, nằm ở tỉnh Giang Tô, miền đông nước này. Cầu dài 10,3 km nối 2 thành phố Trường Châu (Changzhou) và Thái Châu (Taizhou), với nhịp chính dài 1.208 m, công trình mất khoảng 6 năm để hoàn thành.

Đây là cây cầu đầu tiên trên sông Dương Tử tích hợp đồng thời cao tốc cho ôtô, đường địa phương và đường sắt liên tỉnh trên cùng một kết cấu.

Theo các báo chí Trung Quốc, cầu Changtai đã xác lập nhiều kỷ lục thế giới. Công trình được ghi nhận là cầu dây văng có nhịp dài nhất thế giới, cầu vòm thép dầm liên hợp đường–đường sắt có nhịp dài nhất, và có chiều dài liên tục dầm cọc thép lớn nhất.

Trên trang Facebook của đơn vị nhà nước Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) có bài đăng nêu trong giai đoạn thi công:

“Nhóm dự án đã đạt tốc độ hạ móng nhanh nhất cho các hộc đúc lớn trong lớp đất sét bùn, phát triển cần trục tháp thông minh đầu tiên trên thế giới với công suất vượt 10.000 tấn-mét, và thúc đẩy công nghiệp hoá việc xây dựng các trụ pylon kết hợp thép-bê tông.”

Bài đăng còn khẳng định nhóm thi công “tự thiết kế cần trục sàn có tải trọng lớn nhất thế giới, được trang bị nhiều chức năng tiên tiến, cho phép đặt các đoạn siêu nặng với độ chính xác ở mức mm.”

Các tháp cầu cao 350 m, tương đương tòa nhà khoảng 120 tầng. Cầu được thông xe hôm 9/9 và dự kiến phục vụ khu vực trong thời gian dài; các quan chức cho rằng công trình sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế ở vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Cầu dây văng dài nhất thế giới thông xe, rút hành trình còn 20 phút- Ảnh 1.

Phần khác của công trình

Mặt cầu chính ở cầu dây văng được nâng đỡ bằng nhiều dây neo chằng vào các tháp chuyên trách cõng tải.

Theo South China Morning Post (SCMP), ông Li Zhen, chỉ huy hiện trường dự án thuộc Sở Giao thông tỉnh Giang Tô, cho biết nền móng của cầu đã được gia cố thêm để chịu được dòng chảy mạnh của sông.

Các tháp có hình kim cương được chế tạo bằng thép và bê tông nhằm tăng độ ổn định và cho phép linh hoạt điều chỉnh khi nhiệt độ thay đổi.

Thiết kế mặt dưới của cầu mang tính bất đối xứng, một bên bố trí đường sắt với tốc độ chạy 200 km/giờ, bên kia là đường địa phương thông thường.

Đây là lần đầu một cây cầu quy mô lớn áp dụng bố trí giao thông kề bên như vậy; thông thường thiết kế đặt đường sắt ở giữa, hai bên là đường bộ.

Theo IE


96 xe tải nặng 3.360 tấn đồng loạt di chuyển, cây cầu cao nhất hành tinh của Trung Quốc vượt kiểm tra ‘ngon ơ’, sắp khánh thành chỉ sau 3 năm khiến thế giới ngỡ ngàng

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh Nổi bật

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây Nổi bật

Người trong nghề khuyên: 4 thiết bị điện không cần thiết, có tiền cũng đừng mua

Người trong nghề khuyên: 4 thiết bị điện không cần thiết, có tiền cũng đừng mua

15:23 , 12/09/2025
3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống

15:10 , 12/09/2025
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!

15:10 , 12/09/2025
Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường

Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường

14:51 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên