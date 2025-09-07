Từ 6/9, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức bán vé: Trải nghiệm văn hóa độc đáo, giá vé 550.000 đồng có xứng đáng?

Hà Nội, ngày 19/8/2025, đánh dấu một mốc son mới trong ngành du lịch Thủ đô với sự ra mắt chính thức của đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên mang tên "Hà Nội 5 cửa ô" hay còn gọi là The Hanoi Train. Đây là dự án nằm trong chuỗi 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, mang đến cho du khách cơ hội khám phá di sản văn hóa Thăng Long - Kẻ Chợ theo cách thức hoàn toàn mới mẻ: vừa di chuyển bằng tàu hỏa hiện đại, vừa đắm chìm trong các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

Từ ngày 6/9, Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội bắ đầu khai thác thương mại đưa du khách đến Từ Sơn, kết hợp trải nghiệm văn hóa và di sản Kinh Bắc. Chuyến tàu đầu tiên tại Ga Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân và du khách, hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối quá khứ lịch sử với nhịp sống hiện đại.

Thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ di sản Hà Nội

Đoàn tàu gồm tổng cộng 10 toa, trong giai đoạn đầu khai thác 7 toa, bao gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng dành cho hành khách (mỗi toa từ 40-60 chỗ) và 2 toa cộng đồng phục vụ check-in, trải nghiệm đa dạng.

Mỗi toa ghế ngồi được thiết kế theo chủ đề năm cửa ô lịch sử của Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Nội thất kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu gỗ cao cấp, đèn chiếu sáng dịu nhẹ, trang trí họa tiết gợi nhớ Hà Nội xưa như phố cổ, hồ Gươm hay cầu Long Biên. Đặc biệt, cửa kính toa xe được mở rộng tối đa, cho phép du khách thoải mái ngắm cảnh sông Hồng, cầu Long Biên huyền thoại và những cánh đồng xanh mướt dọc tuyến đường sắt...

Không gian bên trong được ví như "khách sạn di động" hay "không gian văn hóa di động", với các tiện nghi cao cấp như ghế ngồi thoải mái, khu vực tương tác và mini triển lãm. Trong giai đoạn hai, ba toa còn lại sẽ được biến thành nhà hàng và quán cà phê phong cách vintage, cung cấp dịch vụ ăn uống độc đáo, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm lên mức cao hơn.

Tuyến đường và lịch trình linh hoạt

Tuyến đường của đoàn tàu mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc", khởi hành từ Ga Hà Nội, đi qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, trước khi dừng chân tại Ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và quay về. Đây không chỉ là hành trình di chuyển đơn thuần mà còn là cầu nối văn hóa giữa Hà Nội và vùng đất quan họ Bắc Ninh.

Thời gian di chuyển một chiều khoảng 40-60 phút, nhưng toàn bộ lịch trình bao gồm cả thời gian trải nghiệm tại điểm đến.

Về lịch trình, đoàn tàu dự kiến chạy ba chuyến mỗi ngày từ tháng 9/2025: lúc 8h00, 14h00 và 20h30 từ Ga Hà Nội. Theo lịch chi tiết, có hai đôi tàu chính: BHL1 khởi hành 8h00 từ Hà Nội đến Từ Sơn lúc 8h41, sau đó BHL2 quay về lúc 10h30; BHL3 khởi hành 13h30 đến Từ Sơn lúc 14h32, BHL4 quay về lúc 16h20.

Chuyến tối có thể là tùy chọn hoặc bổ sung, mang đến không khí lãng mạn khi ngắm Hà Nội về đêm. Tại Ga Từ Sơn – được gọi là "trạm dừng di sản" – du khách có khoảng 1-2 giờ để tham quan Đền Đô, chùa cổ, làng nghề truyền thống và thưởng thức làn điệu quan họ Bắc Ninh, trước khi di chuyển bằng ô tô về ga và lên tàu trở về.

Trải nghiệm văn hóa độc đáo trên tàu

Điểm nhấn lớn nhất của đoàn tàu chính là các hoạt động văn hóa sống động, biến hành trình thành một buổi biểu diễn di động. Du khách có thể vừa đi tàu vừa nghe nghệ nhân trình diễn hát xẩm, quan họ, ca trù, chèo hay thậm chí nhạc đương đại, giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, tàu phục vụ các đặc sản Hà Nội như cốm làng Vòng, trà sen ướp hoa nhài, rượu vang, món ăn nhẹ theo mùa và trà trái cây. Các toa check-in lấy cảm hứng từ cầu Long Biên, lý tưởng cho việc chụp ảnh lưu niệm. Tất cả nhằm khơi gợi ký ức về Hà Nội xưa, kết hợp với sự sáng tạo hiện đại, giúp du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn "sống" trong văn hóa.

Người dân địa phương bày tỏ sự hào hứng, cho rằng đây là cách khám phá Hà Nội tiện lợi mà không cần lập kế hoạch phức tạp. Với không gian sang trọng như khách sạn, đoàn tàu hứa hẹn thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Giá vé gây tranh cãi

Giá vé dao động từ 550.000 đến 750.000 đồng/khách, tùy theo hạng toa và dịch vụ. Hiện vé được bán qua tổng đài 1900.2695, và sắp tới sẽ tích hợp bán trực tuyến. Mức giá này bao gồm toàn bộ trải nghiệm trên tàu, đồ uống, món ăn nhẹ và hoạt động tại điểm đến.

Ảnh: Internet

Với mức giá khởi điểm 550.000 đồng, nhiều người có thể băn khoăn liệu trải nghiệm có tương xứng? Nếu phân tích kỹ lưỡng, chúng ta có thể thấy, đây không phải là chuyến tàu thông thường mà là sản phẩm du lịch cao cấp, kết hợp di chuyển, văn hóa và giải trí. So với đi taxi hay ô tô đến Bắc Ninh (khoảng 100.000-200.000 đồng), mức giá này cao hơn nhưng bù lại, du khách được trải nghiệm không gian sang trọng, biểu diễn nghệ thuật sống và đặc sản miễn phí – những thứ khó tìm thấy ở phương tiện khác.

Ưu điểm nổi bật của chuyến tàu là sự độc đáo. Đây là lần đầu tiên Hà Nội có tàu 2 tầng, mang đến góc nhìn mới mẻ về cầu Long Biên và sông Hồng. Các hoạt động văn hóa như nghe hát xẩm hay quan họ không chỉ giải trí mà còn giáo dục, phù hợp cho gia đình, cặp đôi hay nhóm bạn. Thời gian linh hoạt với ba chuyến/ngày giúp dễ dàng sắp xếp, và toàn bộ hành trình khoảng 3-4 giờ (bao gồm dừng chân) mang tính thư giãn cao. Đối với du khách quốc tế, mức giá khoảng 22-30 USD khá hợp lý so với các tour văn hóa tương đương ở châu Á.

Tuy nhiên, nhược điểm là giá có thể cao với người dân địa phương thu nhập trung bình, đặc biệt nếu chỉ coi như phương tiện di chuyển. Tuyến đường ngắn (khoảng 30km) có thể khiến một số người cảm thấy chưa "đã" so với chi phí. Ngoài ra, nếu thời tiết xấu, trải nghiệm ngắm cảnh có thể giảm sút.

Ảnh: Võ Hiền

Tổng thể, 550.000 đồng hoàn toàn xứng đáng nếu bạn tìm kiếm sự mới lạ và giá trị văn hóa. Đây không chỉ là vé tàu mà là "vé vào cửa" một không gian di sản sống động, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội. Nếu ngân sách cho phép, đây là cơ hội không nên bỏ lỡ để khám phá Thủ đô theo cách riêng biệt.

Hay mạnh dạn đưa kiêu tau du lịch này đi hn hp và đi xa hơn theo chiều dài vn bởi thiên nhiên vn đẹp lắm nêu đi dọc chiêu dai đât nuoc

Chị Vân Hà, (Đống Đa) cho biết: "Tôi đã trải nghiệm chuyến tàu 2 tầng đầu tiên của Hà Nội và cảm thấy hài lòng bởi những trải nghiệm thú vị của không gian, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các dịch vụ trong suốt hành trình. Tuy vẫn còn cần cải thiện thêm 1 số dịch vụ, nhưng đây là 1 trải nghiệm xứng đáng. Tôi nghĩ các kiểu hình du lịch này nên được đầu tư mạnh hơn nữa, đưa du khách đi xa hơn theo chiều dài đất nước bởi thiên nhiên Việt Nam đẹp lắm, rất nhiều điều để khám phá".

Sự khởi hành của đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là bước tiến trong du lịch mà còn là cách sáng tạo để bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa. Với thiết kế đẳng cấp, trải nghiệm phong phú và giá vé hợp lý cho giá trị nhận được, đoàn tàu hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Hà Nội.

Tổng hợp