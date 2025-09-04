15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội
“Sít rịt” đêm nay đây rồi!
- 02-09-2025Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...
- 25-08-2025Zoom cận "khối trưởng khối ăn nói" có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối
- 23-08-2025Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?
Sau nhiều tháng ở Hà Nội tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ A80, hôm nay (3/9), các cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu di chuyển về đơn vị công tác.
Tối nay (3/9), đoàn số 2 đi trên tàu SE63, vận chuyển 598 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Đông đảo người dân, bạn bè có mặt từ rất sớm để chia tay, gửi những món quà, lời chúc,.... tới các chiến sĩ, chờ cơ hội gặp “idol quân nhân” Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, cũng đi trên chuyến tàu này.
Có mặt tại đây, chúng tôi đã trực tiếp ghi lại hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp trên chuyến tàu rời Hà Nội về TP.HCM. Vẫn là một Lê Hoàng Hiệp nổi bật, khí chất thường thấy.
Clip: Lê Hoàng Hiệp trên tàu SE63 trở về TP.HCM
Trước đó, khi lên xe rời Ba Đình, kết thúc nhiệm vụ A80, nam quân nhân cũng đã gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới mọi người.
Ở nhiệm vụ A80, Lê Hoàng Hiệp thuộc khối Tác chiến điện tử. Anh chàng vốn được yêu mến từ nhiệm vụ A50, đến bây giờ vẫn chưa nguôi sức hút. Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4.
Các cán bộ, chiến sĩ cũng có những giây phút thắm tình quân dân. Có những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động, có cả những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến. Nhiều bạn trẻ, chiến sĩ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay, chữ ký,.... để lại kỷ niệm khó quên.
Tàu đã xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9, đến Đà Nẵng lúc 13h26 ngày 4/9 đến ga Nha Trang lúc 0h15 ngày 5/9, đến ga Sài Gòn lúc 10h35 ngày 5/9.
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.
Đời sống & pháp luật