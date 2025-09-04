Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau nhiều tháng ở Hà Nội tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ A80, hôm nay (3/9), các cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu di chuyển về đơn vị công tác. 

Tối nay (3/9), đoàn số 2 đi trên tàu SE63, vận chuyển 598 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Đông đảo người dân, bạn bè có mặt từ rất sớm để chia tay, gửi những món quà, lời chúc,.... tới các chiến sĩ, chờ cơ hội gặp “idol quân nhân” Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, cũng đi trên chuyến tàu này. 

Có mặt tại đây, chúng tôi đã trực tiếp ghi lại hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp trên chuyến tàu rời Hà Nội về TP.HCM. Vẫn là một Lê Hoàng Hiệp nổi bật, khí chất thường thấy. 

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 1.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong tối 3/9. Anh ngồi trên tàu, chờ xuất phát từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau nhiệm vụ, anh về lại đơn vị công tác, và cũng có thời gian nghỉ phép riêng.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 2.

Nụ cười hiền dịu thường thấy của Lê Hoàng Hiệp.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 3.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 4.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 5.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 6.

Clip: Lê Hoàng Hiệp trên tàu SE63 trở về TP.HCM

Trước đó, khi lên xe rời Ba Đình, kết thúc nhiệm vụ A80, nam quân nhân cũng đã gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới mọi người. 

Ở nhiệm vụ A80, Lê Hoàng Hiệp thuộc khối Tác chiến điện tử. Anh chàng vốn được yêu mến từ nhiệm vụ A50, đến bây giờ vẫn chưa nguôi sức hút. Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. 

Các cán bộ, chiến sĩ cũng có những giây phút thắm tình quân dân. Có những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động, có cả những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến. Nhiều bạn trẻ, chiến sĩ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay, chữ ký,.... để lại kỷ niệm khó quên. 

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 7.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 8.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 9.

Đông đảo người dân có mặt chào tạm biệt các cán bộ, chiên sĩ. Đúng chuẩn đi trong vòng tay nhân dân.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 10.

Có những cặp đôi yêu nhau vội vàng trao nụ hôn, chúc nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 11.

Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu lại những tấm hình với các chiến sĩ làm kỷ niệm.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 12.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 13.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 14.

Các chiến sĩ cứ mãi là đáng yêu như thế này thôi.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 15.

Và có cả những món quà rất độc lạ.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội- Ảnh 16.

Chắc chắn, ai cũng có cho mình những kỷ niệm đẹp nhất khi A80 kết thúc.

Tàu đã xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9, đến Đà Nẵng lúc 13h26 ngày 4/9 đến ga Nha Trang lúc 0h15 ngày 5/9, đến ga Sài Gòn lúc 10h35 ngày 5/9.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Theo Trần Hà

