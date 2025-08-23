Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Vào tối 21/8 vừa qua, cả Hà Nội như biến thành một "sân khấu ngoài trời" khi hàng vạn người dân đổ ra đường đón xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với nhiều người, đây chẳng khác nào "Day 1 của concert Quốc gia A8" - vừa hoành tráng, vừa sôi động. Không khí rộn ràng ấy ngay lập tức được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội, kèm theo những kinh nghiệm quý báu từ những "người đi trước" cho buổi tiếp theo.

(Ảnh minh hoạ)

Một cư dân mạng có tài khoản Threads @haann.do đã kể lại trải nghiệm cực thú vị: "Review kinh nghiệm vừa xong luôn, 7 rưỡi tôi ăn cơm xong, nghĩ không xem được nên đi vi vu, đi phố Huế thế nào lại lên đến bờ hồ luôn. Xong tôi gửi xe ngay bờ hồ, 8h kém các anh công an bắt đầu làm công tác ổn định người đi xem ở đường Bà Triệu nên tôi đứng ngay sát rào luôn. View chính diện 100%".

Trong khi đó, tài khoản @yiki.fio_11 thì tiết lộ: "Nhà tui đi ô tô lên đoạn Tràng Thi rồi gửi xe gần đó ngồi xem, thấy không đông lắm! Ý là đông nhưng mà không đông như tui tưởng, kiểu tưởng phải chen chúc nhưng mà chỗ tui thoải mái lắm. Nhà tui đi tầm 7h hơn mới đến nơi thôi."

Một kinh nghiệm khác lại đến từ @vuhuyenmy_, người đã tìm được chỗ khá "dễ thở": "Đường Phan Chu Trinh đi thoải mái lắm. Lúc 8h kém đi qua vẫn vắng, gửi xe ngay gần chỗ Nhà hát Lớn rồi đi bộ vào là được. Có vẻ mọi người lên khu trên hết nên bên dưới này thấy đỡ đông."

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Từ những câu chuyện thực tế, một bộ quy tắc "bất thành văn" cũng hình thành sau đêm tổng hợp luyện đầu tiên: Nếu muốn có chỗ ngồi "vị trí vàng" – như khu vực ngã 5 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, hay dọc đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi – thì nên đến từ rất sớm, thậm chí ngay từ đầu giờ chiều. Bởi chỉ khoảng 6h, nhiều góc đẹp đã chật kín người và càng muộn sẽ càng đông. Ngược lại, nếu thích không gian thoáng đãng hơn, bạn có thể chọn các tuyến Lê Duẩn, Trần Duy Hưng hay đường Láng... Dĩ nhiên, đổi lại thì số khối diễu binh, diễu hành đi qua những khu vực này sẽ ít hơn.

Đặc biệt, dân mạng còn "mách nước" vị trí dựa theo từng khối diễu binh bạn muốn ngắm:

- Muốn xem được nhiều khối nhất: Hùng Vương, Nguyễn Thái Học.

- Muốn gặp khối quân nhân Nga: lên Tràng Thi.

- Muốn "bắt gặp" Lê Hoàng Hiệp: ra Kim Mã.

- Muốn ngắm khí tài "ngầu đét": đứng ở Nguyễn Tri Phương.

Rất nhiều bài đăng chia sẻ kinh nghiệm đi xem diễu binh, diễu hành được dân mạng truyền tay nhau (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài chuyện chọn đường, chọn giờ, nhiều người cũng nhắc nhở nhau về các món đồ cần mang theo: một chai nước mát, chiếc quạt tay, miếng bạt để ngồi, cùng áo mưa hoặc ô để phòng bất trắc thời tiết. Và không thể thiếu tinh thần văn minh: xem xong thì dọn dẹp, không xả rác bừa bãi, để Hà Nội luôn đẹp trong mắt bạn bè gần xa.

Sau đêm "Day 1" thành công rực rỡ, Hà Nội đang đếm ngược tới ngày 24/8 - buổi Tổng hợp luyện thứ hai. Ai chưa kịp trải nghiệm thì lần tới nhất định phải "note" lại bộ kinh nghiệm trên để có một đêm diễu binh, diễu hành đáng nhớ!