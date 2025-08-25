Zoom cận "khối trưởng khối ăn nói" có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối

Thủ đô Hà Nội đang là địa điểm hot nhất lúc này khi chưa đầy 10 ngày nữa, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Những ngày này, khắp mọi ngõ ngách đều ngập tràn cờ hoa, mọi người thì nô nức, hào hứng tham gia những buổi tổng hợp luyện để được tận mắt chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diều hành.

Tối nay 24/8 là buổi tổng hợp luyện thứ hai tại Quảng trường Ba Đình. Như buổi tổng hợp luyện đầu tiên, 20h mới bắt đầu các nghi thức nhưng các chiến sĩ tham gia các khối đều đã có mặt từ khoảng 15h để tập trung, tập luyện trước khi bước vào buổi tổng hợp luyện chính thức.

Lê Hoàng Hiệp (cầm Quân kỳ) cùng các chiến sĩ đã tập trung từ chiều tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: NXH)

Lê Hoàng Hiệp vẫn là gương mặt chiến sĩ nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều người đến xem tổng hợp luyện (Ảnh: NXH)

Khoác trên mình bộ lễ phục chỉnh tề, những chiến sĩ bước đi đầy khí thế, rạng rỡ trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái nghiêm trang, phong thái tự tin, nhiều nam chiến sĩ còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi ngoại hình điển trai, vóc dáng chuẩn.

Một trong số đó là Nguyễn Đức Tân - Trung úy thuộc Tổ Quân kỳ khối Tác chiến điện tử nhiệm vụ A80. Nam chiến sĩ sinh năm 2001 hiện tại cũng đang là cái tên “gây sốt” trên MXH, được nhiều người yêu thích từ visual đến tính cách đời thường.

Nguyễn Đức Tân (cầm Quân kỳ) - chung khối với Lê Hoàng Hiệp hiện tại cũng đang là cái tên gây sốt trên MXH (Ảnh: Như Hoàn)

Cận cảnh visual điển trai của nam chiến sĩ sinh năm 2001 (Ảnh: Như Hoàn)

Anh chàng sở hữu chiều cao 1m79, vóc dáng đẹp (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết Nguyễn Đức Tân hiện đang là sĩ quan lục quân thuộc Sư đoàn 10 Quân đoàn 34. Anh sở hữu chiều cao 1m79, vóc dáng đẹp, gương mặt ưa nhìn. Đảm nhận nhiệm vụ trong Tổ Quân kỳ khối Tác chiến điện tử lần này, Đức Tân chiếm trọn spotlight nhờ những thế mạnh ngoại hình cùng tác phong chuẩn chỉnh, thần thái oai nghiêm, thu hút.

Bên cạnh đó trên MXH, nhiều người còn biết đến nam chiến sĩ qua những video tương tác cùng với chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp. Cả hai đều cùng trong khối nên có không ít những khoảnh khắc đời thường vô tình được “team qua đường” ghi lại. Nhiều người nhận xét, Đức Tân và Hoàng Hiệp đều sở hữu những nét đẹp riêng và mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và Nguyễn Đức Tân khi đứng chung một khung hình

Cả hai cũng sở hữu không ít những khoảnh khắc đời thường hài hước, chọc ghẹo nhau được "team qua đường" ghi lại

Song, Đức Tân được cộng đồng mạng mệnh danh là “khối trưởng khối ăn nói” bởi anh thường là gương mặt được lựa chọn để phát biểu cảm nghĩ, trả lời báo chí, truyền thông. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi đồng chí Đức Tân có khả năng nói chuyện lưu loát, mạch lạc cùng vẻ điềm tĩnh, tự tin.

Trên trang cá nhân của mình, Đức Tân thỉnh thoảng cũng chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống đời thường của mình. Nam chiến sĩ cũng không ngần ngại công khai bản thân là “hoa có chủ”.

Loạt ảnh của Đức Tân khiến cõi mạng đua nhau "thả tim"

(Ảnh: TikTok nhân vật)