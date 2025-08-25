Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tất cả mọi người đang hướng về buổi tổng hợp luyện thứ 2 cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, cả Hà Nội rợp bóng cờ hoa cùng các hoạt động rộn ràng chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện thứ 2 đã diễn ra theo kế hoạch và được mọi người chào đón. 

Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại các địa điểm có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để có được vị trí xem đẹp nhất. Đến tối 24/8 - thời điểm buổi tổng hợp luyện bắt đầu thì toàn bộ các địa điểm này kín chỗ, tất cả cùng chờ khoảnh khắc các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân. 

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 1.

(Ảnh: Duy Anh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 2.

Khu vực góc đường Hàng Bông giao Điện Biên Phủ (Ảnh: Duy Anh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 3.

Các cô công nhân môi trường thuộc khối "Xanh - sạch - đẹp" đang đi nhặt rác từ người xem (Ảnh: Duy Anh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 4.

Biển người ở chân cầu vượt Liễu Giai (Ảnh: Viết Thanh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 5.

Rất đông người có mặt ở chân cầu, vỉa hè các bên đường (Ảnh: Viết Thanh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 6.

Chờ lâu nhưng mọi người đều hân hoan (Ảnh: Viết Thanh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 7.

(Ảnh: Viết Thanh)

Dù chờ nhiều tiếng đồng hồ để được thấy các chiến sĩ nhưng ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Đặc biệt ở một số khu vực, người đi xem diễu binh còn hát những bài quen thuộc như Quốc ca, Như có Bác trong ngày đại thắng,... được vang lên khiến ai nấy nổi da gà vì xúc động và tự hào. 

Clip người xem diễu hành hát vang Quốc ca tại góc đường Hàng Bông giao Điện Biên Phủ (Clip: Duy Anh)

Một số khoảnh khắc biển người chờ xem diễu binh tại các địa điểm tại Hà Nội: 

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 8.

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 9.

Ở khu vực Thanh Niên giao Trấn Vũ cũng đông người có mặt từ buổi chiều (Ảnh: Lê Trung)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 10.

(Ảnh: Lê Trung)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 11.

Khu vực ngã 4 Nguyễn Thái Học - Văn Miếu (Ảnh: Phạm Huyền)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 12.

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 13.

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 14.

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 15.

Mọi người háo hức hát hò trong trong thời gian chờ đễn buổi tổng hợp luyện (Ảnh: Phạm Huyền)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 16.

(Ảnh: Quân)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 17.

(Ảnh: Nguyễn Hải Đức Anh)

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 18.

Từ buổi chiều, mọi người đã có mặt rất đông tại các địa điểm (Ảnh: Phan Hải Đăng)

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!- Ảnh 19.


