Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!
Tất cả mọi người đang hướng về buổi tổng hợp luyện thứ 2 cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
- 23-08-2025Có tin vui với người dân đến Hà Nội dịp Quốc khánh: miễn phí dịch vụ này từ 30/8 đến 2/9
- 21-08-2025Cục CSGT phát thông báo nóng tới tất cả người dân về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
- 21-08-2025Dự báo thời tiết Hà Nội ngày diễn ra Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Những ngày này, cả Hà Nội rợp bóng cờ hoa cùng các hoạt động rộn ràng chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện thứ 2 đã diễn ra theo kế hoạch và được mọi người chào đón.
Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại các địa điểm có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để có được vị trí xem đẹp nhất. Đến tối 24/8 - thời điểm buổi tổng hợp luyện bắt đầu thì toàn bộ các địa điểm này kín chỗ, tất cả cùng chờ khoảnh khắc các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân.
Dù chờ nhiều tiếng đồng hồ để được thấy các chiến sĩ nhưng ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Đặc biệt ở một số khu vực, người đi xem diễu binh còn hát những bài quen thuộc như Quốc ca, Như có Bác trong ngày đại thắng,... được vang lên khiến ai nấy nổi da gà vì xúc động và tự hào.
Clip người xem diễu hành hát vang Quốc ca tại góc đường Hàng Bông giao Điện Biên Phủ (Clip: Duy Anh)
Một số khoảnh khắc biển người chờ xem diễu binh tại các địa điểm tại Hà Nội:
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.
Đời sống & pháp luật