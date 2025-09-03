Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

03-09-2025 - 14:54 PM | Xã hội

Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người thân bịn rịn tiễn các chiến sĩ miền Nam sau nhiệm vụ A80, với những cái ôm, nụ cười, lời chúc và cả cái nắm tay thật chặt trước giờ tàu lăn bánh.

Sáng 3/9, ga Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Dọc sân ga, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau những ngày tham gia nhiệm vụ trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại, các anh vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm khó quên. Không khí nơi sân ga vừa ấm áp, vừa rộn ràng, chan chứa tình cảm quân dân gắn bó như ruột thịt.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 1.

Ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE sẽ đưa các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ gà Hà Nội bắt đầu hành quân về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 2.

Không còn nét nghiêm trang của những ngày diễu binh, các chiến sĩ trở lại hình ảnh gần gũi, giản dị với nụ cười, cái bắt tay và lời chào tạm biệt chân thành.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 3.

Nụ cười tươi của người lính trong khoảnh khắc chia tay, như lời hẹn gặp lại, khiến không khí buổi sáng 3/9 tại ga Hà Nội trở nên ấm áp.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 4.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 5.

Buổi chia tay diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 6.

Từng cánh tay vẫy chào, từng ánh mắt thân thiện như nối dài thêm tình cảm quân dân, để lại dư âm khó quên trong lòng người dân Thủ đô.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 7.

Chú thích ảnh

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 8.

Trên sân ga, nhiều chiến sĩ vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm giản dị mà đáng nhớ, như muốn lưu giữ tình quân dân trong từng nét bút.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 9.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 10.

Chú thích ảnh

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 11.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Đôn - người từng cho chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp mượn áo đã có bạn gái sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 12.

Bạn Thuỳ Dương (Hà Nội) chia sẻ khoảnh khắc gặp Vôn rất tình cờ. Bạn kể lại lúc đó bạn nhờ Vôn quay hộ những khối đi diễu binh khi các khối tập luyện trên Miếu Môn vì bạn ấy cao. Chính giây phút Vôn cười đã làm Dương xao xuyến. "Lúc em nhờ thì bạn ấy cứ cười thôi, mà nụ cười gây thương nhớ lắm", Dương vui vẻ cho biết.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 13.

Hoàn thành nhiệm vụ A80 tại Thủ đô, Vôn bước lên chuyến tàu trở về đơn vị, để lại phía sau ánh mắt lưu luyến và bịn rịn của người yêu.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 14.

Khoảnh khắc lưu luyến tại sân ga Hà Nội sáng 3/9 chính là những cái ôm, cái bắt tay thật chặt như muốn níu giữ bước chân của các chiến sĩ miền Nam sau những ngày cùng Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ A80.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 15.

Giữa nhịp tàu sắp chuyển bánh, sân ga rộn ràng tiếng cười xen lẫn ánh mắt rưng rưng, tạo nên bức tranh chan chứa tình cảm gắn bó giữa nhân dân Thủ đô và những người lính miền Nam.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 16.

Trước khi tàu lăn bánh, các chiến sĩ vẫn cố nán lại nơi cửa toa, vẫy tay chào tạm biệt trong tiếng reo hò, lời chúc của người dân.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 17.

Những món quà nhỏ được các bạn trẻ trao tận tay thay lời cảm ơn chân thành gửi tới các anh chiến sĩ trước giờ tạm biệt.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 18.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 19.

Một kỷ niệm khó quên, khi hình ảnh các chiến sĩ A80 để lại trong lòng người dân Thủ đô không chỉ là sự uy nghiêm trên lễ đài, mà còn là nụ cười thân thiện, cái bắt tay ấm áp nơi sân ga.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 20.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 21.

Với nhiều người dân Hà Nội, những ngày đồng hành cùng các chiến sĩ A80 đã trở thành ký ức đặc biệt, từ khoảnh khắc diễu binh trang nghiêm cho đến giây phút chia tay bịn rịn sáng 3/9.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 22.

Tình cảm quân dân thêm một lần được khắc sâu qua nhiệm vụ A80, để lại những kỷ niệm khó quên về sự gắn bó, tin yêu và tự hào.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 23.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 24.

Nhưng cái nắm tay thật chặt nơi sân ga giữa các chiến sĩ và người yêu trước khi tàu lăn bánh, như lời hẹn ước rằng sau những ngày thực hiện nhiệm vụ vẫn luôn có hậu phương chờ đợi.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 25.

Những cánh tay giơ cao vẫy chào, ánh mắt lưu luyến nơi sân ga khiến các chiến sĩ cố nán lại thêm giây lát để gửi lời tạm biệt người dân Thủ đô

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 26.

Khoảnh khắc tàu chuẩn bị khởi hành, các chiến sĩ vẫn thân thiện mỉm cười, cố vẫy tay thật lâu như muốn níu giữ tình cảm nồng hậu của người dân.

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 27.

 

Theo Nam An - Ảnh: Như Hoàn, Clip: Quân

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

14:00 , 03/09/2025
Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ

Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ

13:41 , 03/09/2025
Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

11:21 , 03/09/2025
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM: Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM: Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

10:37 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên