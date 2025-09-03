Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Sáng 3/9, ga Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Dọc sân ga, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau những ngày tham gia nhiệm vụ trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại, các anh vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm khó quên. Không khí nơi sân ga vừa ấm áp, vừa rộn ràng, chan chứa tình cảm quân dân gắn bó như ruột thịt.

Ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE sẽ đưa các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ gà Hà Nội bắt đầu hành quân về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không còn nét nghiêm trang của những ngày diễu binh, các chiến sĩ trở lại hình ảnh gần gũi, giản dị với nụ cười, cái bắt tay và lời chào tạm biệt chân thành.

Nụ cười tươi của người lính trong khoảnh khắc chia tay, như lời hẹn gặp lại, khiến không khí buổi sáng 3/9 tại ga Hà Nội trở nên ấm áp.

Buổi chia tay diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Từng cánh tay vẫy chào, từng ánh mắt thân thiện như nối dài thêm tình cảm quân dân, để lại dư âm khó quên trong lòng người dân Thủ đô.

Trên sân ga, nhiều chiến sĩ vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm giản dị mà đáng nhớ, như muốn lưu giữ tình quân dân trong từng nét bút.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Đôn - người từng cho chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp mượn áo đã có bạn gái sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Bạn Thuỳ Dương (Hà Nội) chia sẻ khoảnh khắc gặp Vôn rất tình cờ. Bạn kể lại lúc đó bạn nhờ Vôn quay hộ những khối đi diễu binh khi các khối tập luyện trên Miếu Môn vì bạn ấy cao. Chính giây phút Vôn cười đã làm Dương xao xuyến. "Lúc em nhờ thì bạn ấy cứ cười thôi, mà nụ cười gây thương nhớ lắm", Dương vui vẻ cho biết.

Hoàn thành nhiệm vụ A80 tại Thủ đô, Vôn bước lên chuyến tàu trở về đơn vị, để lại phía sau ánh mắt lưu luyến và bịn rịn của người yêu.

Khoảnh khắc lưu luyến tại sân ga Hà Nội sáng 3/9 chính là những cái ôm, cái bắt tay thật chặt như muốn níu giữ bước chân của các chiến sĩ miền Nam sau những ngày cùng Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ A80.

Giữa nhịp tàu sắp chuyển bánh, sân ga rộn ràng tiếng cười xen lẫn ánh mắt rưng rưng, tạo nên bức tranh chan chứa tình cảm gắn bó giữa nhân dân Thủ đô và những người lính miền Nam.

Trước khi tàu lăn bánh, các chiến sĩ vẫn cố nán lại nơi cửa toa, vẫy tay chào tạm biệt trong tiếng reo hò, lời chúc của người dân.

Những món quà nhỏ được các bạn trẻ trao tận tay thay lời cảm ơn chân thành gửi tới các anh chiến sĩ trước giờ tạm biệt.

Một kỷ niệm khó quên, khi hình ảnh các chiến sĩ A80 để lại trong lòng người dân Thủ đô không chỉ là sự uy nghiêm trên lễ đài, mà còn là nụ cười thân thiện, cái bắt tay ấm áp nơi sân ga.

Với nhiều người dân Hà Nội, những ngày đồng hành cùng các chiến sĩ A80 đã trở thành ký ức đặc biệt, từ khoảnh khắc diễu binh trang nghiêm cho đến giây phút chia tay bịn rịn sáng 3/9.

Tình cảm quân dân thêm một lần được khắc sâu qua nhiệm vụ A80, để lại những kỷ niệm khó quên về sự gắn bó, tin yêu và tự hào.

Nhưng cái nắm tay thật chặt nơi sân ga giữa các chiến sĩ và người yêu trước khi tàu lăn bánh, như lời hẹn ước rằng sau những ngày thực hiện nhiệm vụ vẫn luôn có hậu phương chờ đợi.

Những cánh tay giơ cao vẫy chào, ánh mắt lưu luyến nơi sân ga khiến các chiến sĩ cố nán lại thêm giây lát để gửi lời tạm biệt người dân Thủ đô